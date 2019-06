'Supervivientes 2019': Mónica Hoyos y Colate se enfrentan por el fuego, que termina apagándose

La tranquilidad es sin duda lo que menos hay en la Playa de los Señores de 'Supervivientes 2019'. Tras una intensa gala del reality show que terminó con Mónica Hoyos, Fabio, Violeta y Dakota nominados, parece que los nervios están a flor de piel y prueba de ello es el rifirrafe que han protagonizado en las últimas horas Colate Vallejo-Nágera y Hoyos. La tensión que existía entre ambos y que se incrementó tras el acercamiento de ella con Isabel Pantoja (enemiga íntima del chico) ha provocado que ambos terminen discutiendo por un elemento que a día de hoy sin duda es vital en el lugar: el fuego.

Colate Vallejo-Nágera y Mónica Hoyos en 'Supervivientes'

Todo empezó cuando ella se encontraba en la arena cuidándolo; una tarea que van rotándose diariamente los concursantes y que esta vez recayó en ella. El chico quiso acercarse a la brasa protegida por su compañera para poder secarse los pies tras haber estado en el mar, algo que no pareció gustarle demasiado a ella. "¿Dejas que me seque los pies ahora y luego lo pongo como estaba?" le preguntó Vallejo-Nágera a Hoyos, una petición que ella no aprobó, dejándole claro que si hacía eso, terminaría mojando la hoguera y por tanto el fuego acabaría apagándose tarde o temprano.

Fue entonces cuando ambos empezaron una disputa en la que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Él no dudó en recriminarle que ese fuego al que ella no quería que se acercase también había sido cuidado por él, de forma que tenía pleno derecho a poder utilizarlo para secarse. Una crítica que tuvo su directa respuesta por parte de ella... y no, no fue muy positiva su reacción. "La próxima vez que tú hagas algo y venga otra persona y haga lo que le da la gana, no se te ocurra cabrearte (...) tú es que te cabreas siempre, tú plan siempre es el mejor pero cuando tú vienes y lo jodes, no pasa nada. Ok", le advirtió la superviviente, zanjando así la conversación.

Y el fuego se apagó...

Pese al elevado tono de la conversación, él no dudó en utilizar las brasas para secarse mientras ella acudía a desahogarse con su compañero de concurso Omar Montes. Lo que poco podía imaginar Hoyos es que ese fuego por el que tanto habían discutido iba a terminar apagándose de madrugada. A la mañana siguiente, Colate no dudó en mofarse de ello y lanzar una directa pullita a su compañera, afirmando que "hizo un invento para mantenerlo pero no ha funcionado esta vez". Ahora solo queda ver qué pasará en la playa de los Señores porque está claro que en 'Supervivientes', la vida sin fuego es mucho más complicada. ¿Provocará esto un aumento de la tensión?