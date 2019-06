María Teresa Campos, sobre el paso de Bigote por 'Supervivientes': "Mi estado anímico influyó en el ictus"

La periodista y presentadora María Teresa Campos ha vuelto a la pequeña pantalla con motivo del estreno de la entrevista de su pareja Bigote Arrocet con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya', en la que la de Málaga tuvo una especial importancia. Su participación no supone ningún regreso ni vuelta a la cadena, ya que el encuentro se grabó en enero de 2019 cuando aún faltaban varios meses para la finalización de su contrato, finiquitado en abril del mismo año.

Junto a su pareja, el cómico Bigote Arrocet , y con la compañía de el coreógrafo de los famosos Poty y la cantante Rosa López , la malagueña compartió. Uno de ellos fue la decisión de Arrocet de concursar en la edición de 2017 de ' Supervivientes ', unaal sufrir María Teresa un ictus durante su ausencia.

María Teresa Campos en 'Mi casa es la tuya'

"En una pareja, uno se tiene que sentir libre de hacer las cosas, pero eso no quita que también las cosas en un momento determinado, se hablen, se digan y no te pillen así de sorpresa...", dejaba caer la profesional andaluza. ¿El cómico no consultó previamente con ella su participación en el concurso de supervivencia? Sin duda, es lo que se dejó entrever en la charla. Además, quiso recordar que en aquel momento "empezó una parte de su vida" de la que ahora cree estar saliendo.

"Yo creo que ya voy a salir de ella porque hay un antes y un después del ictus", aclaraba Campos, ante las atentas miradas de los comensales. "Me dio ahí por diversas cosas, porque eso son cosas que tienen mucho que ver con el estado anímico", revelaba la presentadora, dejando entrever que el estrés producido por la marcha de su pareja a Honduras y el hecho de que somatiza "mucho las cosas" habrían potenciado en cierta manera su ingreso hospitalario, aunque evidentemente en ningún caso la presentadora culpabilizó a los mismos de su problema de salud.

Un gran apoyo para Terelu

La periodista terminó asegurando que "cada día" se promete no "darle valor a cosas que no la tienen" pero eso "es una cuestión de sensibilidad de la persona también y en eso, no se puede cambiar". Aunque no siempre es la actitud de uno mismo lo que determina tu futuro, a veces la vida te pone obstáculos que no puedes controlar, como la enfermedad de su hija Terelu Campos. Una dolencia con la que ha luchado años y que le ha llevado a tomar la decisión de someterse a una mastectomía, una elección que María Teresa ha afirmado apoyar desde el principio: "Ella no iba a poder vivir con esa espada de Damocles en la cabeza".