Mila Ximénez revela el dramático episodio de Isabel Pantoja en prisión que desconocíamos

Isabel Pantoja está siendo sin lugar a dudas la gran protagonista de 'Supervivientes 2019'. Su aires de grandeza tantas veces criticados, la sospecha que sobre ella planea de robar una lata de comida al grupo o sus continuas peticiones para abandonar, están acaparando minutos y minutos de televisión como pocas veces hemos visto. Ahora, un trágico suceso ha sido el causante de uno de los momentos más tensos vividos en Honduras.

Mila Ximénez e Isabel Pantoja

Tal como pudimos ver durante la gala del pasado jueves 13 de junio, la tonadillera sufría un grave ataque de ansiedad causado por la soledad y el estrés que produce la isla. Tras declarar estar volviéndose "loca", aseguraba: "Firmo la renuncia y lo que tenga que firmar, me da igual todo". Una situación que la que fuera durante muchos años una de sus mayores enemigas, Mila Ximénez, conoce muy bien, ya que también concursó en el reality, por lo que ha querido opinar sobre lo sucedido.

"Yo la entendí perfectamente", confesaba la colaboradora del programa presentado por Carlota Corredera, que además aseguraba que para ella la tonadillera era a día de hoy "la ganadora de 'Supervivientes'". Por su parte, Raquel Bollo, también presente el programa, reconocía que las imágenes le recordaban 'muchísimo' a un momento similar que la folclórica vivió en prisión.

Su ataque en prisión

A pesar de que Bollo no quiso revelar más sobre ocurrido, Ximénez sí que quiso dar algunos detalles del percance: "Hubo una visita especial y, cuando la familia se fue, a ella le dio un ataque de ansiedad". Al "no poder respirar" el médico tuvo que llevársela a la enfermería y atenderla allí. Unos datos que su compañera andaluza desconocía pero que no creía fueran falsos, añadiendo además: "Ella siempre se ha guardado las apariencias y ha dado fuerza a los demás".