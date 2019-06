'Supervivientes 2019' revela las impactantes imágenes de la evacuación de Violeta Mangriñán

Es innegable que el paso de Violeta Mangriñán por 'Supervivientes' está siendo de todo menos tranquilo. La que fuese tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' es una de las participante más activas de la edición y prueba de ello es la tórrida historia de amor que protagoniza junto a con Fabio Colloricchio tras dejar en directo a Julen o las constantes disputas que mantiene con Dakota o Mahi. Está claro que parte de las tramas giran a su alrededor pero lo que posiblemente no podía esperar es que el foco de atención iba a ir dirigido a ella una vez más... pero por motivos de salud.

En la gala del reality de BulldogTV y Mediaset emitida el pasado jueves 13 de julio. El equipo médico del programa se la tuvo que llevar después de que esta sufriese un importante bajón de tensión., explicó Lara Álvarez en directo, intentando además tranquilizar a los seguidores del programa y a la familia de Mangriñán. Minutos después,y se la llevaron al hotel para poder administrarle medicamentos y nutrientes, intentando así que se recuperase lo antes posible de lo que estaba viviendo.

Violeta, evacuada y Julen muy emocionado en 'MYHYV'

Afortunadamente todo quedó en un susto y Violeta se ha reincorporado ya al programa con total normalidad. Por ello, 'Mujeres y hombres y viceversa' ha querido mostrar imágenes inéditas de la llamativa evacuación que vivió la chica para que así comprobemos la gravedad del asunto. En una secuencia exclusiva ofrecida este viernes 14 de junio pudimos ver como fue Fabio quién dio la voz de alerta al ver que su novia estaba a punto de desvanecerse. "No puede estar aquí, tiene que salir, no puede estar aquí", afirmó el chico, visiblemente asustado. Segundos después ella era atendida por el equipo médico del programa, y se la evacuaba al exterior de la Palapa en una camilla.

Es en esta secuencia en la que la vemos prácticamente desmayada, tapada con una manta térmica y elevada sobre una mesa para así intentar que el aire le llegase más fácilmente. Pese a ello, estaba claro que para Violeta su prioridad era su novio Fabio, por ello, cuando Lara Álvarez se le acercó para comprobar su estado, ella no dudó en preguntarle si él había sido expulsado o no en la gala. Fue entonces cuando la copresentadora la tranquilizó contándole que no, que ha sido salvada y le avisó que ella iba a ser apartada temporalmente para poder recuperarse, un aviso que asustó (y mucho) a Violeta pero que por fortuna, ha quedado en nada.

La emoción de Julen

Estas imágenes fueron recibidas con mucha emoción por parte de Julen, exnovio de Violeta, en el plató de 'Mujeres y hombres y viceversa'. El chico no dudó en confesar que estaba muy emocionada por ver a Violeta así y quiso mandarle mucha fuerza. "Seguramente no sea nada, tiene que ser duro estar allí, pasar hambre, discutir con todo el mundo... tiene que ser muy duro, evidentemente", afirmó el chico. Con lágrimas en los ojos por ver el estado de la que fue su novia, el chico cerró su intervención afirmando que está seguro que "Fabio la está cuidando muy bien".