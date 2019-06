'Supervivientes 2019' reprende a Dakota por su constante "actitud beligerante"

A tan solo un mes de finalizar la actual edición de 'Supervivientes', el programa vive ahora su momento más complicado. La tensión en los Cayos Cochinos ha estallado, los concursantes están viviendo circunstancias extremas y, además, la última gala ha sido del todo accidentada. El reality, de hecho, valoró la expulsión disciplinaria de Dakota por una supuesta agresión que más tarde se desmintió. No obstante, la joven está protagonizando sus momentos más broncos.

Dakota recibe una reprimenda del programa

Tanto es así que la violencia verbal de la joven ha terminado hartando al programa. Se cuentan ya como varias las veces que el reality show ha llamado la atención a la concursante y, aunque parece que Dakota comprende las indicaciones de la organización y asume con humildad las consecuencias de sus actos, no termina de escarmentar.

Este domingo, durante la emisión de 'Conexión Honduras', el reality show ha querido darle a la joven un nuevo toque de atención, esta vez más directo y de la mano de Jordi González: "No puedes mantener esa actitud beligerante todo el tiempo. No te queda bien, no lo necesitas", le ha aconsejado el presentador.

"Échanos una mano, por tu bien"

El catalán le ha recordado a la concursante las reiteradas llamadas de atención del reality y le ha pedido encarecidamente a la joven que tomara nota: "Te han pedido varias veces que moderes el lenguaje, tú puedes. Dakota, échanos una mano. Por tu bien. Modérate, contrólate".

Por su parte, la "hermana mayor" ha asegurado ser "muy humilde" y ha aceptado los consejos y la regañina del presentador. Dakota se ha disculpado y, a pesar de que normalmente suele justificar sus actitudes, en esta ocasión se ha mostrado dispuesta a hacer un esfuerzo por controlar su ira y comportarse adecuadamente en el concurso.