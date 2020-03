'Supervivientes 2020': Cristian Suescun, cuarto concursante expulsado

Como cada semana, un concursante tiene que abandonar Playa Desvalida y acabar así su paso por 'Supervivientes'. La Gala 6, que ha tenido lugar el jueves 26 de marzo, no ha sido ninguna excepción y se ha saldado con una nueva expulsión: la de Cristian Suescun. De este modo, se suman a Vicky Larraz, Alejandro Reyes y Bea Retamal al listado de los que han acabado su aventura en el reality de Telecinco.

Cristian Suescun, expulsado, en 'Supervivientes 2020'

Jorge Javier Vázquez le aseguró al ya exconcursante que su paso por el programa ha servido para "para que mucha gente te descubra y te coja mucho cariño". En ese momento, Cristian tomó la palabra y comentó que "ha sido un placer, ha sido una experiencia increíble y me voy con buen sabor de boca" y con "ganas de ver a mi madre, a mi hermana y a mi niña".

Desde el plató, Sofía Suescun lamentaba que su hermana hubiese llegado al final del concurso, porque aseguraba que le hacía mucha ilusión. También reconoce estar contenta por cómo se ha tomado el propio Cristian su eliminación y, en un constante lanzamiento de pullitas entre ella y Gloria Camila, Sofía dijo: Yo estoy orgullosa de mi hermano, no como otras, que lo coja quién lo tenga que coger", a lo que Gloria respondió: "Pues yo no lo he cogido".

Hugo e Ivana... ¿una noche a solas en Cayo Paloma?

Durante la Gala 6 de 'Supervivientes' se ha lanzado una encuesta para dar la oportunidad a Ivana Icardi y Hugo Sierra de pasar una noche a solas en Cayo Paloma para poder dar rienda suelta a su amor. Los espectadores han podido votar si querían que esto ocurriese o no y finalmente los resultados han determinado, con el 51% de los votos, que no tendrán esa noche de amor.