'Supervivientes 2020': Nyno y Cristian Suescun, concursantes desterrados en la Gala 6

El cariño que sienten los espectadores por los concursantes es imprescindible para asegurar tu continuidad en 'Supervivientes 2020'. Quien mejor conoce esta información es Fani, quien el martes 24 de marzo se salvó por cuarta vez de la nominación de esta semana. De este modo, se quedaban en este proceso de expulsión Ferre, Cristian Suescun y Nyno Vargas.

Nyno y Cristian Suescun, desterrados en 'Supervivientes 2020'

El primero en ser eliminado ha sido Nyno, quien se ha despedido de todos sus compañeros menos de José Antonio Avilés, con quien ha tenido una fuerte discusión. El primero llamó al segundo Peppa Pig y este le acusó de haber robado el arroz. "No tengo ningún problema, pero nosotros no nos llevamos el arroz y me ha acusado libremente", ha declarado el recién desterrado.

Tras este ligero rifirrafe, Nyno ha querido dar su último mensaje con sus compañeros: "Me llevo buenos amigos. Lo mejor está por llegar". Además, ha confesado: "Me hubiera gustado quedarme un poquito más pero me voy orgulloso porque lo he vivo al máximo. Es una experiencia única" y por ello les ha pedido, sobre todo a las chicas, que "no os centréis en rollos".

Ferre se emociona al salvarse frente a Cristian

Poco después ha llegado el momento de anunciar quién era el segundo concursante desterrado. La cosa estaba ahora entre Ferre y Cristian, y finalmente ha sido este último quien ha nombrado Jorge Javier Vázquez, provocando la sorpresa y alegría de Ferre. Antes de irse, Suescun les ha dedicado estas palabras a sus compañeros: "Esto es una experiencia única y sois muy buena gente todos. Suerte".