Por Beatriz Prieto |

La noche del jueves 2 de mayo, 'Supervivientes 2024' alcanzó su novena gala semanal con Jorge Javier Vázquez al frente y Arantxa del Sol, Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres como los últimos nominados tras la salvación de Arkano. Los tres concursantes protagonizaron una votación en manos de los espectadores, que pusieron punto final al concurso de Arantxa.

Arantxa, Miri y Rubén antes de la expulsión de la gala 9 de 'Supervivientes 2024'

, antes de una ceremonia de salvación en la que Torres recibió la buena noticia de que era el primer salvado de la noche. El concursante dejaba así en la cuerda floja a. "Conforme van pasando los días, nadie o muy pocos, afortunadamente, son los que quieren abandonar el concurso. Es lo que sucede con vosotras dos y lo que nos gusta a todos los que hacemos este programa, que", destacó Vázquez, antes de animar a ambas concursantes a lanzar una reflexión final antes de conocer la decisión de la audiencia.

"En 'Supervivientes' soy feliz, he sido feliz y seré feliz siempre que me dejéis", manifestó Miri, mientras que su compañera reconoció que "he aprendido a ser feliz también" en el reality "y me gustaría seguir aprendiendo, seguir luchando con mis compañeros". Vázquez confirmó entonces la salvación de la catalana y, con ella, la expulsión de Arantxa, a quien Laura Madrueño dedicó unas cariñosas palabras: "Me da una pena tremenda que te vayas y no sabes cuánto agradecemos que tu vuelta a la televisión haya sido aquí. Ha sido superespecial contar contigo durante más de 50 días de aventura".

"Te esperamos con los brazos abiertos"

"Nos has regalado momentos de todo tipo, pero sobre todo de superación", alabó la presentadora, para después dar la enhorabuena a Arantxa "por tu paso por 'Supervivientes', por lo que nos has regalado y también a tus compañeros". "Me encanta formar parte de este medio y me ha encantado, como dice Laura, que hayas vuelto a la televisión de la mano de 'Supervivientes'", coincidió Vázquez, quien señaló de Arantxa que "vuelve una compañera y te esperamos con los brazos abiertos en Madrid, para volver a los platós y escucharte", para concluir dándole las gracias a una también agradecida concursante "por vuestro apoyo".