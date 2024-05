Por Beatriz Prieto |

La undécima gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' estuvo marcada por la "huida" de Ángel Cristo Jr. fuera del perímetro de seguridad marcado por el programa. El concursante acabó recorriendo toda la isla antes de que los responsables por fin lo encontrara sano y salvo después de contar con el apoyo de las Fuerzas de Seguridad de Honduras, aunque a varios kilómetros de distancia. Una situación límite por la que la organización del reality decidió poner fin al concurso de Cristo como penalización, tal y como anunció el propio Carlos Sobera la noche del martes 21 de mayo.

Los concursantes de 'Supervivientes 2024' descubren en directo la sanción a Ángel Cristo

"No me encuentro bien, pero antes de nada, porque no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconsciente, así que pido perdón a todas las personas que se han preocupado", trasladaba el concursante en la primera conexión con el presentador, en la que incluso confesósin importar lo que me pudiera ocurrir". Cristo habría llegado a dicho límite trasen la que la canaria saco a coalición la situación de su compañero con su exmujer y su hija y que el programa abordó a lo largo de la gala.

El episodio, de hecho, generó más tensión entre ambos concursantes a pesar de estar separados, hasta que finalmente Sobera procedió a anunciar cuál era la sanción para ambos por lo que había ocurrido, empezando por Aurah. "Tras el altercado protagonizado por Aurah Ruiz y Ángel Cristo en el que ambos cruzaron varios límites y líneas rojas en el respeto entre concursantes, la organización ha tomado la determinación de que Aurah Ruiz reciba una nominación directa en caso de ser salvada este próximo jueves y esperamos que la sanción sirva como ejemplo a todos y que estos comportamientos no vuelvan a repetirse", trasladó el presentador desde un comunicado de los responsables del reality.

"No tengo ambición como vosotros"

"Sinceramente, pedí perdón, pero nada que ver lo que ha hecho Ángel con lo que he hecho yo", protestó la aludida, quien aceptaba la sanción aunque "me parece injusto", momento en el que Sobera señaló que "no hay comparación alguna" entre su caso y el de Cristo. El concursante fue el siguiente en escuchar el comunicado de la organización sobre su penalización por incumplir "una de las normas principales y básicas de 'Supervivientes': saltarse el perímetro de seguridad de la playa, poniendo así en riesgo tanto su seguridad como la del equipo que tuvo que enfrentarse a su incansable búsqueda durante más de tres horas".

Ángel Cristo cuenta cómo se encuentra tras los últimos acontecimientos ⚠️



🏝️ #TierraDeNadie11

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/mnaPRgz1iZ — Supervivientes (@Supervivientes) May 21, 2024

Así se vivieron las primeras horas tras la 'desaparición' de Ángel Cristo



🏝️ #TierraDeNadie11

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/OikVOgo4RH — Supervivientes (@Supervivientes) May 21, 2024

Tras varias horas, Ángel Cristo es localizado a varios kilómetros de distancia 📍



🏝️ #TierraDeNadie11

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/xKJv5ZAR6B — Supervivientes (@Supervivientes) May 21, 2024

"Tras analizar las imágenes al completo de lo ocurrido al detalle, la organización de 'Supervivientes' ha tomado la determinación de que el concursante ponga fin de forma inmediata a su paso por el concurso", remató Sobera, ante la evidente sorpresa de los compañeros de Cristo, quien al contrario permanecía inexpresivo. "Gracias. Me parece fantástico, porque es lo que yo quería: marcharme", aseguró el aludido, para después lanzar una pulla al programa que quedó tapada un tanto por la voz de Sobera. "No tengo ambición como vosotros para ganar más dinero", manifestó el entonces ya expulsado, a cuya crítica se sumó su defensor en plató, al señalar que no hubieran expulsado a Arantxa del Sol cuando agredió a Cristo fuera de cámaras.