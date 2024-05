Por Beatriz Prieto |

Tras dar a conocer que Ángel Cristo Jr. había sobrepasado la zona de seguridad marcada por la organización de 'Supervivientes 2024', la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' del martes 21 de mayo se centró en lo ocurrido antes, durante y después de la peligrosa escapada del concursante. Unas horas cargadas de tensión, incluso para el resto de supervivientes, que se inició con la disputa que mantuvo con Aurah Ruiz que, como el mismo Cristo reconoció, lo llevó "psicológicamente al límite", hasta el punto de necesitar "desaparecer y encontrar el silencio", lo que no evitó que fuera expulsado de forma disciplinaria.

'Supervivientes: Tierra de nadie' muestra el rescate de Ángel Cristo tras horas desaparecido

Tras disculparse públicamente, Cristo estuvo aislado de sus compañeros mientras revivía, al igual que ellos, su enfrentamiento con Aurah tras su puente de las emociones . Durante el reparto de azúcar, la canaria pidió que procuraran no dejar caer demasiado, ante lo que su compañero replicó que, espetó la aludida. "¿Igual que me respetaste tú al llamarme desequilibrado? Juegas con la mente de la gente, quedaste como lo que eres", contraatacó Cristo, a quien. "Y tú has jurado por tu hija", añadió la concursante. "Porque tú la has nombrado", apuntó el superviviente.

"Vergüenza debería de darte. Ahora me cuadra que hayas visto a tu hija en un año, treinta veces. Pobre madre", lanzó la superviviente, haciendo estallar a Cristo. "Eres una pobre desgraciada", espetó el concursante, una y otra vez, antes de instar a la canaria a que no volviera "a hablar de mi familia nunca más, no tienes ni idea". "Desgraciada, indigente mental", continuó Cristo, momento en el que Aurah se dirigió a Poseidón para "denunciar a Ángel Cristo", lo que hizo que el aludido lanzara un comentario de lo más machista al generalizar con el hecho de que "es lo único que sabéis hacer vosotras las mujeres".

"Me he dejado encontrar"

A pesar de la tibia intervención de Arkano, Cristo calificó a Aurah de "basura" o "gentuza" en medio de un encontronazo que pareció llevar al límite a Blanca Manchón. "A ti te expulsan y tienes que ir al psiquiatra o al psicólogo porque no tienes fuerza mental para soportar nada. Todo lo fuerte que tienes físico, mental se te va", saltó el concursante, al oír una queja de la deportista, quien había sido uno de sus grandes apoyos. La tensión entre ambas mujeres y Cristo no se desvaneció lo más mínimo, hasta el punto de que Manchón incluso confesó sentir "miedo", mientras el superviviente decidía desahogarse con Arkano.

Así se vivieron las primeras horas tras la 'desaparición' de Ángel Cristo



Tras varias horas, Ángel Cristo es localizado a varios kilómetros de distancia ????



Tiempo después, los concursantes repararon en la ausencia de Cristo y presenciaron el dispositivo que se había montado para buscarlo, tras lo cual compartían sus inquietudes sobre lo que podría pasarle al adentrarse en la selva, además de criticar la decisión de su compañero. El equipo del programa y las Fuerzas de Seguridad de Honduras estuvieron buscando al concursante, a quien finalmente hallaron sano y salvo en la otra punta de la isla, a varios kilómetros de distancia. "Llevamos tres horas buscándote", le señaló entonces un miembro del equipo. "Y porque me he dejado encontrar", replicó Cristo, tras asegurar al médico que se encontraba "como siempre, bien", con una inesperada calma.