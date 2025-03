Por Beatriz Prieto | |

'Supervivientes 2025' afrontó su segunda gala semanal el jueves 13 de marzo, con una gala en la que los concursantes no tuvieron que despedirse de ninguno de los tres nominados, puesto que la organización decidió eliminar la expulsión tras el abandono voluntario de Beatriz Rico. No obstante, esto no evitó una nueva ronda de nominaciones que, en esta ocasión, dejó en manos de la audiencia a Almácor, Damián Quintero, Samya Aghbalou y Laura Cuevas.

La cita arrancó con el juego de localización, en el que la victoria del equipo de Playa Furia les dio la oportunidad de cambiarse a la más privilegiada ubicación de Playa Calma. Tras ello, los miembros de cada equipo se enfrentaron al juego de líder, en el que tuvieron que aguantar el máximo tiempo posible colgados de una estructura, objetivo que lograron Nieves Bolós en la nueva Playa Furia y Borja González en Playa Calma.

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' durante las nominaciones de la gala 2

Con los dos concursantes estrenando los puestos de líder y, con ello, la inmunidad, Playa Furia fue el encargado de inaugurar las nominaciones, en las que Almácor y Ángela Ponce empataron con tres puntos cada uno. Por ese motivo, Nieves tuvo que elegir quién de los dos sería el nominado de grupo, momento en el que escogió al primero, dada su más estrecha relación con las chicas. Asimismo, para cerrar las nominaciones, la catalana designó a su nominado directo: "Damián, es con el que menos afinidad he tenido esta semana, a pesar de ser alguien muy importante para todo el equipo".

Las nominadas de Playa Calma

Mientras que las sensaciones entre compañeros parecían haber cambiado en el grupo de Playa Furia ante sus nominaciones, no ocurría lo mismo entre los integrantes de la nueva Playa Calma que, de nuevo, coronaban a Samya como nominada del grupo con tres votos, solo uno más que Koldo Royo, quien había acompañado a la marroquí en las primeras nominaciones, anuladas esa noche. No obstante, lejos de que Borja escogiera nominar al cocinero, el valenciano optó por subir a Laura a la palestra: "Es con la que menos relación tengo y creo que es la peor está llevando el tema de la comida".