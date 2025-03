Por Beatriz Prieto |

Aunque 'Supervivientes 2025' cebó su cita del martes 11 de marzo con el debut de Anita Williams y Manuel González como concursantes, el temporal en Honduras obligó a cambiar la escaleta. Por ese motivo, la organización recurrió a ambos exparticipantes de 'La isla de las tentaciones 8' y, tras posponer al jueves su salto desde el helicóptero y su reencuentro con José Carlos Montoya, se les entrevistó por separado, momento en el que el gaditano revivió su reencuentro tres meses después de grabar el reality de Sandra Barneda y desveló cómo afrontaba su más que posible convivencia con el sevillano.

"Me quedé con la sensación de que no se había contado la historia a José Carlos de la manera que él creía. Creo que Anita le ocultó bastantes cosas, no le contó la auténtica verdad, las veces que nos habíamos visto, y creo que él se dio cuenta de que yo no le mentía", valoró Manuel, sobre su reencuentro con Montoya y Anita. "Sí que lo he visto pillado por la chavala y creo que ella ha jugado un poco con sus sentimientos. Pero vamos, creo que son tal para cual", lanzó el extentador.

Manuel repasa el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 8' en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

El gaditano acusó a Anita de que, "en el momento que le fallaba uno, llamaba al otro", aunque "yo en ningún momento he estado pillado o enamorado de la chavala, y él sí, era su pareja y venía un poco decepcionado". Manuel incluso apostó por que la catalana "le ha contado una versión un poco adulterada de la historia" al sevillano y dejó claro que sus disputas con Montoya se debían a que "yo ataco porque me atacan primero". "Yo puedo llegar vestido de astronauta y él es el primero que me dice Freddie Mercury", recordó el gaditano, sobre su comentado look del reencuentro, tras lo cual dejó claro que "yo tiro para delante con quien sea. Si tú me picas, aquí estoy".

"Vengo de buena onda"

"Se me echa en cara el tema de los valores. Yo quiero recordar que yo a 'La isla de las tentaciones' he ido soltero, sin tener que dar explicaciones a nadie y a pasármelo bien", declaró Manuel, tras repasar algunos momentos del reencuentro con Anita y Montoya, a lo que añadió que "la que tiene que rendir cuentas a su pareja es Anita, no yo". "Creo que él tiene una fijación conmigo, porque Anita me decía que cuando intentaron volver, no se quitaba a Manuel de la boca todo el tiempo", declaró el gaditano.

Asimismo, Manuel se pronunció sobre su convivencia con Montoya en el concurso: "Yo vengo con buena onda, a pasarlo bien, a disfrutar. Yo soy compañero, soy un tío muy cercano, me llevo bien con todo el mundo. El problema lo tiene él. Si se quiere llevar bien conmigo, bien. Si se quiere llevar mal, pues dos problemas tiene". "Soy un tío que sabe pasar página, no vivo en el pasado y no tengo que estar recordándole la infidelidad de su novia. Es cosa de ellos", afirmó el gaditano, antes de admitir que "a lo mejor me he excedido algunas veces" con Montoya, aunque "lo que tenga que hablar, lo hablaré con él".

"Gabriella es mi pareja"

A lo largo de la conversación, Carlos Sobera también quiso saber en qué punto estaba su relación con Gabriella, extentadora a la que estaba conociendo en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones': "Es mi pareja ahora mismo. Estoy bien con la chavala, llevamos poco tiempo". "La he conocido después, mi relación con ella es ajena a 'La isla'", defendió además Manuel, ante el recuerdo de que su actual pareja había sido la tentadora de Montoya. Asimismo, el gaditano señaló sobre el exnovio de Anita que "yo tampoco tengo un conflicto con él" y desveló que Gabriella "no me ha dado ningún consejo, me ha dicho que disfrute de la aventura y demuestre el tipo de persona que soy".