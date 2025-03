Por Beatriz Prieto |

Después de que un temporal obligara a evacuar a los concursantes de 'Supervivientes 2025' y retrasara el debut de Anita Williams y Manuel González como concursantes, el jueves 13 de marzo la audiencia por fin pudo ver a ambos saltando desde el helicóptero. Un momento en el que la catalana decidió deslumbrar y, tras pedir que el helicóptero subiera a lo más alto, se estrenó en el reality con el salto más impresionante de la edición.

"Tengo muchas ganas, sobre todo el momento de saltar, que llevo esperándolo desde el martes", confesó Anita, antes de subirse al helicóptero. Ya en pleno vuelo, la catalana pudo dedicar el salto a sus seres queridos: "Se lo quiere dedicar al pilar más importante de mi vida, que es mi familia, a todos mis amigos, a lo bueno que he sacado de 'La isla de las tentaciones' que son mis compañeras de Villa Playa, a toda la gente que me apoya y, sobre todo, a mi hijo Thiago, que me estará viendo. Tanto el salto como toda la experiencia se la voy a dedicar a él".

Anita salta desde el helicóptero en la gala 2 de 'Supervivientes 2025'

"He dicho que venía a dar el 100%, la altura que me la suban al máximo", pidió Anita, deseo que se vio cumplido al momento. "¡Ostia, está muy alto! ¡Pero menuda salvajada!", soltó Jorge Javier Vázquez, al ver a la altura a la que habían situado el helicóptero y cómo saltaba Anita al agua, al momento, a pesar de todo. "Nos hemos quedado impactados con la altura del helicóptero. Me están diciendo que es el salto más alto de toda la edición. Era impactante. Es una salvajada lo que ha hecho esta chica. No recuerdo una cosa igual en 'Supervivientes'", confesó el presentador, anonadado.

"Solo pido que me conozcan"

Tras el salto de Anita, el programa emitió su vídeo de presentación, en el que confesó que "con Montoya es difícil saber en qué punto estoy" y reconoció que "no me gustaría encontrarme a Manuel. Me parece una persona rastrera, mentirosa, aprovechada, poco humilde y poco humano". "Me odia la mayoría de la gente. Se saben la portada del libro pero no todo lo que hay dentro", señaló la catalana, quien manifestó emocionada que "yo a España solo le pido que me de la oportunidad de que me conozcan realmente como soy. Que no soy tan mala".