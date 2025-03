Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes: Tierra de nadie' inició su andadura el martes 11 de marzo con una gala marcada por un fuerte temporal en Honduras, lo cual impidió tanto el debut de Anita Williams y Manuel González desde el helicóptero y su posterior reencuentro con José Carlos Montoya, al igual que propició la evacuación de los concursantes en pleno directo. Una situación que, horas antes, condujo a Terelu Campos al límite, hasta el punto de manifestar su intención de abandonar la experiencia.

El programa arrancó la cita con Carlos Sobera anunciando, además del mal tiempo, el hecho de que la mayor de las Campos había activado el protocolo de abandono. "Cuando ves que no para de llover, que no puede llegar una barca... Te da un ataque de pánico", comentó su hermana, Carmen Borrego, tras ver los estragos de los concursantes en medio del oleaje, la lluvia y el fuerte viento. Unas inclemencias que afectaron también a la "fantasma del futuro", como mostró el programa tiempo después, con una Campos con mala cara tras pasar la noche bajo la lona, al resguardo de la lluvia.

Terelu Campos, sentada en medio de los concursantes de 'Supervivientes 2025' tras la evacuación

"Yo me voy a pirar ahora mismo, vamos", aseguró la malagueña, cuando una de sus compañeras le preguntó con humor "qué necesidad había de venir aquí". Más tarde, el tono de la colaboradora ya no admitía bromas al hablar con uno de los inspectores del programa: "Quiero que me saquéis ahora mismo de aquí. Quiero que me pongáis en un sitio a refugio ahora mismo". "Os lo digo ya, llevadme a la cabaña, donde sea, ya", exigió Campos, tras quejarse de estar "chorreando" por la lluvia. "Yo es que me voy para allá, yo no bromeo. Estoy empapada", llegó a amenazar la malagueña.

"Sigue en la aventura"

Superado el momento de tensión, Campos se sinceró a solas con Almácor sobre una situación "que ya me echa de aquí". "Yo físicamente no puedo con la humedad, con los huesos... no puedo, estoy chorreando", insistió la malagueña, a pesar de las negativas de su compañero. Ya durante la gala, en la que el temporal no permitió charlar con los concursantes, se pudo ver a Campos junto a sus compañeros durante la evacuación de sus respectivas playas, en la que solo ella se puso un chaleco salvavidas en la barca.

La colaboradora, de hecho, se mostró muy seria en un principio y, tiempo después, sentada y arropada por sus compañeros, Campos ya parecía más optimista. Una sensación que, de hecho, Laura Madrueño confirmó en los últimos minutos de la gala, al trasladar su decisión final. "Lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que los supervivientes, aunque estén evacuados, van a continuar en condiciones difíciles", trasladó entonces la presentadora, quien avanzó que "el jueves veremos si han podido volver a sus playas", al igual que los saltos de Anita y Manuel. "Terelu Campos ha comunicado al equipo del programa que sigue en la aventura", remató entonces Madrueño.