La surrealista confesión de Bertín Osborne a Kiko Rivera: "Me enteré que tienes una hermana hace 15 días"

'Mi casa es la tuya', el espacio que lidera Bertín Osborne en Telecinco, estrenó temporada el viernes 10 de enero. Lo hizo con la visita de Kiko Rivera e Irene Rosales. La popular pareja protagonizó una extensa entrevista en la que ambos hablaron de absolutamente todo. El hijo de Isabel Pantoja no tuvo problema en abrir su corazón y confesar todo lo que siente y por ello habló sin filtro alguno de la relación que a día de hoy mantiene con Chabelita Pantoja, su hermana. Entre ambos existe un destacado distanciamiento que por ahora parece complicado que se termine arreglando.

Bertín Osborne y KIko Rivera en 'Mi casa es la tuya'

Pero antes de hablar abiertamente del tema, Bertín Osborne no dudó en confesar que desconocía la existencia de Isa P. "Yo me he enterado que tú tienes una hermana hace 15 días. Me sonaba que tu madre había ido a América a adoptar hace años", empezó explicando el presentador, para después confesar que creía que Isa P era la la hija que adoptaron Rocío Jurado y Ortega Cano: "Yo dije que no, que era la hija de ellos, pero no, era de Pantoja". Y es que Osborne se refería a Gloria Camila Ortega.

Pero bien, después de esta confesión, Kiko Rivera quiso explicar cómo ha evolucionado la relación con su hermana. "Mi hermana siempre ha sido una niña ejemplar. Estudiante, simpática, educada... un ejemplo. Era todo lo que no era yo" (...) pero se le cruzó el cable rojo con el blanco (...) y se quedó embarazada con 17 años", empezó a explicar el chico, para después añadir que "cuando cumplió 18 años, cogió la maleta y se fue de casa". El dj se mostró muy apenado por su gran cambio este tiempo: "Ha cambiado tanto... y tengo una pena tan grande, me emociono. Me ha defraudado. Ella, más que una hermana, era una hija para mí. Cuando ella llegó, yo tenía 12 años. Yo la llevaba, la traía, la sacaba... era mi hija. Era lo máximo para mí".

El gran dolor de Kiko Rivera

Rivera se siente responsable de este cambio y es que cree que quizás, parte de su comportamiento se debe a que "haya querido imitarme y las cosas le hayan salido un poco peor. Me siento un poco culpable en ese sentido". Por ello confesó que "lo que más deseo en el mundo es que vuelva (...) está muy rebelde. Yo quiero que vuelva a nosotros, que todo vuelva a su cauce". El artista además explicó que "mi madre está sufriendo muchísimo, no te imaginas" y recordó que "mi hermana está soltando algunas cosas que son muy feas". Este quiso destacar en especial un comentario que, tal y como dejó claro el chico, les dolió muchísimo a ambos. "Cuando mi madre y yo no pudimos ir a la presentación de su single dijo que por lo menos ella no tiene ni vicios ni problemas con la justicia (...) me dolió en el alma".