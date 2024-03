El surrealista pero reivindicativo desnudo de John Cena en plena ceremonia de los Oscar 2024

Por Beatriz Prieto |

La 96ª edición de los Premios Oscar 2024 se celebró la madrugada del lunes 11 de marzo en Los Ángeles, en la que Jimmy Kimmel ejerció como maestro de ceremonias de una cita que, como cada año, contó con numerosos rostros conocidos sobre el escenario. Entre ellos, el actor John Cena, quien sorprendía al público al aparecer completamente desnudo, solo cubriendo su zona íntima con un sobre, para dar paso a la categoría de Mejor vestuario.

John Cena aparece desnudo en el escenario de los premios Oscar 2024

Durante la ceremonia, el presentador mencionó uno de los momentos más alocados de la historia de los premios, ocurrido en 1974, cuandopor el escenario mientras David Niven presentaba a Elisabeth Taylor., preguntaba Kimmel, varias veces. Era entonces cuando Cena asomaba la cabeza a la vista del público para pedir al humorista que se acercara.

"¿Qué pasa? Supuestamente tenías que estar corriendo por el escenario", comentaba Kimmel, a quien el actor confesaba haber "cambiado de opinión. No quiero correr desnudo". "No me siento bien haciéndolo. Este es un evento elegante, debería darte vergüenza proponer una broma de tan mal gusto", reprochaba Cena, para después defender que "el cuerpo masculino no es una broma", cuando el presentador apuntó que el gag "se supone que es divertido". Finalmente, ante la negativa del actor, Kimmel le entregó el sobre con el ganador a Mejor vestuario y se retiró del escenario.

"Estáis desnudos sin nosotros"

Para presentar al equipo afortunado, Cena utilizó el sobre para cubrir su zona íntima mientras avanzaba de lado hacia el centro del escenario, en medio del aplauso y las exclamaciones de sorpresa de los presentes. "El vestuario es muy importante, quizás lo más importante", anunciaba el intérprete, despertando risas entre la audiencia, antes de dar paso a los nominados, momento en el que acudieron a cubrirlo con una cortina.

No obstante, lejos de ser un mero momento de guiño o humor sobre el vestuario en el mundo del cine, la irrupción de Cena sin ropa también estaría relacionada con una reivindicación por la que los diseñadores de vestuario llevan tiempo luchando: el pago justo e igualitario dentro de su sector, ocupado en gran parte por mujeres. Un movimiento para el cual se estableció el lema "Estáis desnudos sin nosotros" ("You're Naked Witohut Us"), que pone en relieve la importancia de su trabajo, como hizo Cena.