Una broma de Chris Rock a Jada Pinkett Smith desencadenó el momento más violento de la historia de los Oscar.

ABC

Will Smith va a pasar a la historia de los Oscar, pero no por una hazaña ni por su carrera como actor. El intérprete le propinó un bofetón a Chris Rock cuando este realizó una broma hacia Jada Pinkett Smith, a través de la cual afirmaba estar deseando ver la segunda parte de "La teniente O'Neil". Ella acudió a la ceremonia con la cabeza rapada debido a que sufre una enfermedad que le provoca alopecia.

Aunque a Pinkett Smith no le hizo mucha gracia la broma desde un principio, Will Smith sí sonrió. Sin embargo, segundos después, estaba subiendo al escenario del Dolby Theater para darle un bofetón al cómico por el gag que estaba haciendo. Esto generó un auténtico desconcierto entre el público, que pensaba que todo era parte del guion de la gala. No obstante, lo que sucedió después disipó todas las dudas de que esa agresión estuviera ya escrita por los guionistas de la ceremonia.

La Academia de cine emitió un escueto comunicado en el que condenaba cualquier acto de violencia, la policía de Los Angeles habló al respecto y varias imágenes de un descanso dejaron mostrar que Smith tuvo que ser calmado por sus compañeros. Además, el discurso de Will Smith al recoger el Oscar, alegando que tenía que defender a su familia, tampoco concordaba con una posible broma.