La madrugada del lunes 11 de marzo, los Premios Oscar alcanzaron su 96ª edición, una vez más en el teatro Dolby de Los Ángeles, con Jimmy Kimmel al frente por cuarta vez. Una ceremonia amenizada con distintas actuaciones musicales, que generó muchos comentarios en redes sociales a pesar de celebrarse de madrugada.

Cillian Murphy en los Premios Oscar 2024

Como siempre,a compartir sus primera bromas, empezando por curiosas comparaciones, como aquellas relacionadas con la sonada caída de Liza Koshy . No obstante, la mayoría de comentarios, cuyas expresiones parecieron dejar claro a muchos, una cita de cine más, el enorme deseo que el actor tendría por acabar la temporada para no tener que acudir a más premios.

Además, el perro de "Anatomía de una caída", Messi, presente finalmente en la cita, acaparó muchas de las miradas de los espectadores, que también compartieron su emoción tras ver la emotiva actuación de Billie Eilish junto a su hermano Finneas O'Connell, interpretando "What Was I Made For", tema de la película "Barbie" o su entusiasmo con el "I'm Just Ken" de Ryan Gosling. Unos momentos bastante opuestos a la inesperada aparición de John Cena, desnudo, en el escenario del teatro, lo que dejó incluso perpleja a la propia Margot Robbie, protagonista de "Barbie".

Mi menstruación apareciendo en escena cuando se entera que me voy de viaje: #Oscars2024 pic.twitter.com/KRGeHwWFb3 — Ana Sabe Volar (@anasabevolar) March 10, 2024

Sí, esa soy yo. Probablemente se pregunten cómo llegué a esta situación.#Oscars2024 pic.twitter.com/C4nbrX1JMZ — Baini ???????? (@Lbaini) March 10, 2024

Cillian Murphy esta contando las horas para que la temporada de premios lo dejen libre y no tenga que interactuar por un largo tiempo con nadie más JAJAJAJAJA#Oscarspic.twitter.com/bUI2bNozn2 — Lore ???? (@mrswestvicent) March 11, 2024

Cillian Murphy cuando vaya a recibir su Oscar evitando socializar con la gente #oscars2024

pic.twitter.com/pUaC3OayD9 — Salinas (@Cesarsalinas07) March 10, 2024

Literalmente billie logró expresar en una canción lo que sentimos todas las girls, ese Oscar es para ella #Oscars2024 #Oscars pic.twitter.com/i4oMoglnsc — vicvic🌼 (@victoria_00996) March 10, 2024

Yo en mi casa armando un escándalo porque Ryan Gosling está cantando "Im just Ken" en los #Oscars pic.twitter.com/ZLomKISSmL — Chocomilk de Coco🧸🍫 (@chocomilkdecoco) March 11, 2024

Por si se preguntan de donde sacaron la inspiración para Im just Ken en Los Oscars pic.twitter.com/n1xa39B7QM — ˚₊‧꒰ა vi ໒꒱ ‧₊˚ (@vicdollia) March 11, 2024

Yo: Me gusta ver los Oscars por el nivel de producción.



El nivel de producción: #Oscars2024 #JohnCena pic.twitter.com/nOAUWUep9m — Pako Salado (@pakosaladote) March 11, 2024

El hombre más macho y masculino cuando apareció John Cena encuerado en los #Oscars2024 pic.twitter.com/Y62amsNWZ4 — Chocomilk de Coco???????? (@chocomilkdecoco) March 11, 2024

Indignación por "La sociedad de la nieve"

Antes del reparto de los galardones, los hashtags de los Oscar 2024 ya contaban con varios mensajes de fans de "La sociedad de la nieve" advirtiendo de lo que sentirían en caso de ver cómo los dos premios a los que optaba la película dirigida por J.A. Bayona no caían en manos del director español y su equipo. Un mal pronóstico que, finalmente, se cumplió: la producción de Netflix perdió ante "Pobres criaturas" en la categoría a Mejor maquillaje y peluquería; mientras que "La zona de interés" se llevó el galardón a Mejor película internacional. Una mala noticia que generó multitud de reacciones de protesta en redes entre aquellos que veían "La sociedad de la nieve" más merecedora de ambos.

La sociedad de la nieve no ha ganado ninguna de las dos categorías en las que estaba nominada: #Oscars pic.twitter.com/eqDRA2qPAx — ???????? (@handemiyyqueen) March 11, 2024

La sociedad de la nieve no ganó ninguna categoría #oscars #LaSociedadDeLaNieve

pic.twitter.com/YzFLNh6PtI — Yoss lvs Lu ?¡! ( Jimin's girl ) (@Minniemivida) March 11, 2024

mi honesta reacción al ver el maquillaje de poor things (que le ha ganado a la sociedad de la nieve) #Oscars pic.twitter.com/moMLO8OKru — maria (@mariiagrz) March 11, 2024

Yo despues de que la sociedad de la nieve no haya ganado ni un solo Óscar #Oscars2024 #Oscars pic.twitter.com/kzzozP5meQ — Airan ? (@airis_464) March 11, 2024

al pacino presentando el premio pic.twitter.com/HUQk9DeoxN — Andrés (@abrenesu_) March 11, 2024

Al pacino: I see Oppenheimer

Todos los demás no sabiendo qué hacer: pic.twitter.com/aX0Wu9uSZF — Daniela (@malacarosa) March 11, 2024

Al Pacino presentando el premio a mejor película #Oscars2024 pic.twitter.com/oxVx4T31l7 — Geo D'Incau (@Yosh_G) March 11, 2024

Al Pacino presentando la categoría de mejor película #Oscars pic.twitter.com/YdEEjJzcf9 — LannisterRoy (@DayaJolieMartz) March 11, 2024

El broche con Al Pacino

A todos estos momentos, se sumó un punto final inolvidable, desternillante y sorprendente a partes iguales, que desconcertó tanto dentro como fuera del teatro y generó muchas bromas en redes. La Academia convenció a Al Pacino para anunciar al ganador del premio a Mejor película. No obstante, lejos de dar un toque épico al momento o permitir que se emitiera el vídeo con los diez nominados, el actor se limitó a abrir el sobre al poco de subir y susurró un "creo que leo 'Oppenheimer'". Unas palabras que congelaron el teatro antes de que el equipo de la película ganadora se diera cuenta de que era verdad y subiera al escenario para recoger la estatuilla.