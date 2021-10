La segunda entrega de 'La Roca', el programa vespertino de Nuria Roca, vivió un curioso momento. La presentadora entrevistó a José Corbacho para promocionar su vuelta a los teatros; intervención que el humorista aprovechó para realizar un curioso alegato sobre la libertad del humor y la forma en la que se critica muchos de los chistes que se pronuncian.

José Corbacho y Nuria Roca en 'La Roca'

"Cuando uno se ofende, el problema es suyo. Siempre he pensado que el pecado está en los ojos del que mira", aseguró Corbacho para defender su forma de hacer comedia. De hecho, quiso hacer una reflexión sobre lo seguro que se siente en los escenarios, aunque no tanto en otros espacios como las redes sociales: "El teatro está convirtiéndose en un reducto de libertad", comentó. Acto seguido, lo matizó, aseverando que, "en el mundo abierto, no hay ese pacto de libertad" con los espectadores.

Como suele hacer habitualmente, Corbacho se mojó y habló de la clase política abiertamente: "Hacen comedia muy mala, teniendo un teatro muy bonito", dijo refiriéndose al hemiciclo del Congreso de los Diputados. Además, aseguró que existe "muy poco sentido del humor" por la cantidad de broncas que suelen producirse. "No os peléis tanto y trabajad", sentenció el artista.

El lado más picante de Corbacho

Tanto Nuria Roca como el resto de colaboradores se sorprendieron al ver a José Corbacho sin camiseta a través de la videollamada. De hecho, la presentadora no pudo evitarlo y le pidió que se levantara, una petición a la que accedió el invitado, quien enseño su torso desnudo. Minutos después, y al ser preguntado por cómo pasaba los domingos, el humorista sacó su parte más picante: "Yo lo dedico al sexo", afirmó. De hecho, llegó a hacer una comparación entre su profesión y las relaciones íntimas: "Estar en un escenario es actuar. El sexo, a veces, también", aseguró, riéndose.