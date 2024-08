Por Joan Centelles Martínez |

Las historias y los testimonios de 'El diario de Jorge' no dejan de sorprender. En la entrega del martes 13 de agosto, Jorge Javier Vázquez recibió en su amplio plató a Alma, una mujer que le quería dar un tirón de orejas a su hijo Juanra, después de que este se liara con una de las mejores amigas de su madre. El joven, de 18 años, solo se lleva 20 con su progenitora, por lo que lo había integrado en varias ocasiones con su círculo de amigos. Sin embargo, lo que nunca hubiera imaginado ella es que sucediera lo que terminó sucediendo.

", empezaba explicando Alma. "Esa noche bien, hasta ahí todo genial. El problema fue la segunda noche, que estaba yo también en casa. Se quedaron viendo una película en el salón (...) Yo me fui a dormir (...). Un segundo después salió el niño con otra 'alergia', entonces no cuadraba. Ahí deduje que había tomate", explicaba Alma sobre los hechos.

"Hay que cambiar de sábana, de detergente o de amiga", bromeaba Vázquez sobre el testimonio de su invitada. "Yo me quedé un poco atónita (...) Les senté a los dos", continuaba explicando ella, momento en que les ordenó que no volviese a pasar nada entre ellos. Este asunto obligó a Alma a elegir entre su mejor amiga o su hijo: "Es mi amiga, la quiero con toda mi alma. Elegí a ella antes que a mi hijo, porque él tenía ya sus amigos. Yo no podía permitir que ella se quedara encerrada en su casa porque mi hijo hubiera metido la olla donde no debería".

El giro de guion que no esperaba ni Jorge Javier Vázquez fue que la amiga de Alma se había enamorado de su hijo. "Ella se quedó enamorada. Aunque sea mi hijo, jugó sucio, porque le hizo una faena. Le paseó a la novia en toda la cara a los tres días. Aunque sea mi hijo, tengo que reconocerlo porque soy mujer y cuando no se hacen las cosas bien hay que decirlo (...) Está muy feo. La que ha salido perjudicada he sido yo porque me encuentro entre mi hijo y mi mejor amiga".

¿Se arrepiente su hijo?

Conocida la versión de Alma, tocaba el turno de que Juanra se expresara. "Es una larga historia, pero sé que no lo tengo que volver a hacer, más que nada por mi madre", reflexionaba, aunque Vázquez no le veía del todo convencido. "Si no estuviera mi madre... Me lo pensaría", expresaba Juanra sobre si volvería a repetir los hechos. Momentos después, entraba su madre a plató y se reencontraban. "No tengo problema en que sigas saliendo con nosotros, pero por favor, que no vuelva a pasar nada así, porque al final la que sale perjudicada soy yo", le pedía ella. "No pasará más", le prometió finalmente Juanra a su madre mientras se abrazaban.