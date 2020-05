Susana Díaz carga contra Pablo Motos por su polémico comentario sobre el acento andaluz a Roberto Leal

La campaña de promoción de 'Pasapalabra' ha llevado a Pablo Motos a estar en pleno centro de una gran polémica en medios de comunicación y redes sociales. El presentador de 'El hormiguero: Quédate en casa' contó el pasado lunes con Roberto Leal, el nuevo conductor del concurso cultural que estrenará Antena 3 en mayo, para que hablase de su incorporación a la cadena, donde también se hará cargo el concurso 'El desafío', producido además por la factoría que lidera el propio Motos. Lo que poco podíamos esperar es que una desafortunada pregunta de Motos que Leal no dudó en responder provocó una oleada de críticas, llegando incluso a la clase política y es que incluso Susana Díaz no ha dudado en cargar también contra el presentador.

Pablo Motos y Susana Díaz

La polémica se generó cuando Pablo Motos en pleno directo quiso interesarse en cómo Roberto Leal había trabajado la forma de leer ya que un espacio como 'Pasapalabra' implica para el presentador un cierto "entreno", para poder leer las definiciones de 'El Rosco' con cierta agilidad. No resulta nada fácil y por ello, parece evidente que el presentador del espacio debe tener una cierta agilidad al leer. Entonces, el sevillano no dudó en afirmar que "yo hablo muy deprisa, pero lo que hay que hacer es hablar deprisa y que se te entienda", algo que llevó a Motos a preguntarle qué iba a hacer con su acento andaluz. "¿Lo vas a dejar o suavizar?", le preguntó este a Leal.

El conductor de 'Pasapalabra' le quiso recordar que "no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción" aunque reconoció que "me encanta que surja ese debate". Este añadió que "trataré de articular más para que me entiendan, pero me entienden perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión", y concluyó diciendo que "a partir de ahí a disfrutar, pero creo que la clave es ser tú mismo, porque si Antena 3 te llama es para que no seas un muñeco". El mensaje de Leal fue muy aplaudido y es que muchos consideraron que el sevillano había hecho un directo zasca a Motos tras poner en cuestión el marcado acento andaluz de este.

El mensaje de Susana Díaz

El hecho que Motos dejase entrever que quizás debería cambiar (o no) su acento andaluz para que se le entendiese bien, provocó una oleada de críticas en redes sociales y medios, a la que ahora se ha sumado la política andaluza socialista Susana Díaz con un duro mensaje dirigido contra Pablo Motos. "Un día se ataca a actores y actrices. Otro día, a una ministra. Y ahora, a un periodista. Basta ya de atacar nuestro acento andaluz. El de Lorca, Machado, Bécquer o Zambrano. El del casi el 20% de los españoles", escribió completamente indignada Díaz en su cuenta oficial de Twitter. La socialista no dudó en cerrar este contundente mensaje con una conocida cita de Manuel Machado: "El más rico y sabroso castellano del mundo se habla en Andalucía."