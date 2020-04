El mensaje de Pablo Motos a los políticos con zasca a Sánchez: "Ha llegado el momento de olvidar los egoísmos"

'El Hormiguero' ha vuelto a realizar un análisis de la gestión política del coronavirus que está siendo muy comentado por la ciudadanía, si bien esta vez el encargado de pronunciarlo ha sido Pablo Motos y no Cristina Pardo. El presentador quiso dirigirse a los políticos este martes para animarles a trabajar en equipo, para lo cual hizo una analogía con unos pequeños peces blancos. No se olvidó, no obstante, de atizar una estocada final al Presidente, Pedro Sánchez.

"Dejadme que os hable del trabajo en equipo a través de los llamados peces blancos", anunció Motos al inicio de la 14ª entrega de 'Quédate en casa': "Los peces blancos sonsimulando la silueta de un escualo con la boca abierta girada hacia el pez que los está atacando y van hacia él. Entonces el agresor se va, la silueta se disuelve, y ya está".

Pablo Motos anima a los políticos a trabajar en equipo en 'El Hormiguero'

"Si lo observas con detenimiento puedes ver que los pececitos se mueven verdaderamente a un mismo tiempo, todos a la vez, como si fuesen una misma persona. No hay tiempo para transmitir las órdenes pero, sin embargo, cada pececito sabe en cada momento en qué parte del escualo tiene que estar", continuó, estableciendo una clara analogía entre la sociedad y el virus del coronavirus, que sería en este caso el enemigo. Motos eligió este "misterio de la naturaleza" para demostrar "lo bien que funciona el trabajo en equipo cuando el enemigo es grande".

"¿Y sabéis por qué?", prosiguió: "Porque no hay egoístas, no hay ningún pez que diga que no quiere estar en la cola porque quiere estar en la boca. Y me pregunto si los políticos podrían aprender de los peces porque los españoles hemos cambiado nuestra forma de vida entera y hemos cedido hasta en lo más doloroso para trabajar en equipo. ¿De verdad los políticos no vais a estar a la altura para trabajar en equipo y que muera menos gente?".

El zasca a Pedro Sánchez

Ya hacia el final, el presentador de 'El Hormiguero' no dudó en criticar ligeramente al Gobierno de coalición: "Lo cierto, también hay que decirlo, es que para que haya un equipo de verdad y se ponga todo el mundo de acuerdo tiene que haber una propuesta honesta, sin politiqueo, respeto al adversario y, sobre todo, tiene que existir la voluntad de que, en un equipo de verdad, gana la mejor idea, no la que dice el que manda. Y más si el que manda lleva ya muchos errores cometidos".

"En fin, sois nuestros políticos, poneos en nuestra piel. Quizá ha llegado el momento de aceptar la realidad, olvidar los egoísmos y ser un buen pez en el lugar que te toque", animó Pablo Motos, justo antes de comenzar el grueso de su programa. Como era de esperar, su mensaje ha sido aplaudido por uno y criticado por otros; pero a buen seguro estas palabras del presentador van a convertirse en el nuevo viral de los grupos de WhatsApp durante el confinamiento.