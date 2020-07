Susanna Griso pone en aprietos a Salvador Illa con una pregunta sobre las críticas a su gestión

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha sacado tiempo este jueves para conceder una entrevista a 'Espejo público' y analizar la evolución de los 67 brotes de covid-19 activos en España en estos momentos. El representante del PSOE ha asegurado que el Gobierno de España "todo el apoyo" a las comunidades autónomas porque el virus "sigue ahí", aunque descarta a corto plazo implantar de nuevo el Estado de alarma y el consecuente confinamiento generalizado.

Salvador Illa y Susanna Griso

Con todo, el ministro ha confesado su "preocupación" por los rebrotes, especialmente los de la comarca de A Mariña (Lugo) y Lleida. En esa zona de Cataluña se ha implementado el uso obligatorio de la mascarilla en los espacios libres. "La mascarilla en nuestro país es obligatoria, excepto si se mantiene la distancia de seguridad y en casos en los que por motivos médicos no proceda llevarla. Si algunas comunidades autónomas quieren reforzar este mensaje, no me parece mal", ha reflexionado Illa.

Susanna Griso no ha dudado en reconocer que Illa se está convirtiendo en un "ejemplo de moderación y buen tono" por sus intervenciones en el Congreso de los Diputados y en sus recurrentes apariciones públicas. "Se está viendo en esta entrevista y también en todas sus comparecencias anteriores", ha reflexionado la presentadora.

Respuesta a los reproches

Griso también le ha lanzado algunas preguntas más tensas: "¿Le duele que le hayan reprochado tantas veces que usted no sea experto en la materia? ¿Que sea licenciado en Filosofía y que por una cuota del PSC, de casualidad, pura carambola, acabase en el Ministerio de Sanidad y le ha tocado lidiar con la situación más complicada que ha vivido este país?", le ha dicho. "Es habitual que haya críticas en política. Yo he tratado de hacer mi trabajo lo mejor posible y he tenido la fortuna de encontrar servidores públicos muy profesionales".