Por Alejandro Burrueco Marín |

Anabel Pantoja ha recibido muchas felicitaciones desde que anunció su embarazado a través de una exclusiva en la revista Lecturas. No obstante, las críticas son las que más han calado a la sobrina de Isabel Pantoja, que aprovechó su cuenta de Instagram para denunciar las acusaciones de los colaboradores de 'Espejo público'. Por su parte, la presentadora del espacio Susanna Griso ha pedido perdón durante el programa de este martes 11 de junio, pero Miquel Valls, quien más daño hizo a Pantoja, se ha negado.

Miguel Valls y Laura Fa hablando sobre Anabel Pantoja en 'Espejo Público'

Lo mío no era mi opinión, era una pregunta, la opinión la disteis vosotros, las personas que contestasteis", ha contestado Valls que se ha dado por aludido al ver reflejadas sus palabras en el comunicado de Pantoja: "¿Qué va a rentabilizar y explotar su embarazo y a su hijo?".

"Yo en nombre de 'Espejo público' le pido disculpas a Anabel Pantoja", se disculpaba la presentadora, aunque no dudaba en mantener su opinión diciendo que "si tú te sobreexpones con una exclusiva o estando en redes y contando el sexo de tu bebé, vas a tener más críticas". Laura Fa también compartía la opinión de Griso respecto a haberlo hecho público mediante una exclusiva: "Ella tiene que diferenciar lo que son los haters de lo que es ser un personaje que vende cada cinco minutos su vida y lo presta como un debate".

Una excompañera la defiende

Gema López compartió mucho tiempo con Anabel Pantoja mientras trabajaban en 'Sálvame' y ahora ha aprovechado su asiento en el programa matutino de Antena 3 para defenderla: "Esa libertad que tenemos con algunos, no la tenemos con otros, y creo que los periodistas jugamos al juego de 'con esta sí me atrevo y con otras muchas no'". López añadía que Pantoja "es suprasensible embarazada y sin embarazar" y "lo vive todo en un estado que es lo que hace el personaje completo de Anabel Pantoja".