Anabel Pantoja revela si estará en 'Supervivientes All Stars' junto a Isabel Pantoja

Por Toño García Rodríguez |

Desde que se confirmase que Telecinco había dado luz verde a la producción de 'Supervivientes All Stars', una edición especial del reality que reuniría de nuevo a algunos de los concursantes más icónicos de la historia del formato, las quinielas se dispararon. Muchos son los nombres que suenan como posibles fichajes del programa de supervivencia, que ya ha confirmado el regreso de una de sus ganadoras, Sofía Suescun, quien se alzó con el premio en la edición de 2018.

Isabel Pantoja en el plató de 'Supervivientes'

Entre los posibles regresos también se encuentran los nombres de Anabel Pantoja y su tía, Isabel Pantoja . Ambas,y no resultaría extraño que la organización les hubiese ofrecido volver. Ha sido ahora, durante Desalia, cuandosobre las posibilidades de regresar a la isla., desvelaba la influencer ante varios medios.

La sobrina de Isabel Pantoja también fue preguntada por la participación de su tía en esta nueva edición. La exconcursante respondía de manera contundente: "Ya estuvimos viéndola. No, no, ella ya no. Ella ya a los escenarios". De esta manera, ponía fin a todas las dudas acerca de la participación de la tonadillera, que continúa centrada en su carrera musical, y se caen así dos de los nombres más potentes con los que 'Supervivientes' podía contar para esta esperada edición.

No se lo pierde

A pesar de no poder encajar el proyecto en su agenda, Anabel Pantoja ha querido dejar claro que seguirá el concurso como espectadora: "No me lo pierdo, porque creo que va a ser como, en una olla exprés, meter a lo mejor y engancharnos en el verano, que es bastante guay". Y es que la relación entre la influencer y el reality es muy estrecha, pues recordemos que ha participado en dos ocasiones, y, por esto, reconoce que le encanta y le "entretiene mucho 'Supervivientes'".