Por Fernando S. Palenzuela |

El cambio de equipos en 'Supervivientes 2024' ha favorecido a muchos de los concursantes para poder conocerlos mejor. Sin embargo, Kike Calleja no termina de encontrar su sitio junto a sus nuevos compañeros. Después de ver un vídeo en 'Tierra de nadie' sobre sus primeros días en el nuevo grupo, los colaboradores analizaron la situación del reportero.

Anabel Pantoja en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

"Entiendo que los primeros días le costase adaptarse y entra dentro de la normalidad", expresaba Raquel Abad, su mujer y defensora. "La sensación que me da es que él estaba en una zona de confort en la que tenían un grupo muy fuerte y", tomaba la palabra Jorge Pérez , que analizaba la diferencia entre la evolución de Calleja y el resto de concursantes.

"Hay muchas ganas de meterle mierda a mi marido. Vete al sofá a ver una peli y una mantita, que es lo que te gusta. No te jode", explotaba Abad, dejando a Carlos Sobera "acongojado" por su reacción. "Entiendo que sea tu marido y lo tengas que defender, pero hay maneras y formas. Creo que Jorge ha sido muy respetuoso y tampoco ha atacado a Kike de alguna manera para que saltes así", intervenía Anabel Pantoja, que involuntariamente encendía aún más a la ex gran hermana. "Lleváis atacándolo todos los días que habéis venido y yo voy a defender a mi marido. Si no os gusta, tapaos los oídos", afirmaba.

'Sálvame' sale de tapadillo

La reacción de Raquel Abad a las palabras de los colaboradores volvían a propiciar que Anabel Pantoja tratara de aclarar lo que estaba ocurriendo: "No se ha dicho que es un sinvergüenza, no se ha dicho que es un mal superviviente... Solo ha dicho simplemente que estaba haciendo otra cosa en la isla". Pese a su actitud conciliadora, la mujer de Calleja tiraba de hemeroteca, recordando el pasado laboral de su marido en 'Sálvame': "Tenéis mucho guardado de lo anterior y hay que resetear y venir a hablar del concurso, no tener lo anterior en la cabeza".

Esto era suficiente para encender la mecha de Pantoja, que saltaba: "¿Empezamos con lo que hace él? Recoger la mierda de Ángel Cristo y esparcirla por la isla". Mientras hablaba, Abad la interrumpía para atacarla directamente: "¿Empezamos a decir lo que has hecho tú? Vas de diva. Hombre, por favor. No me toques las narices. Lo que te venía bien, bien. Ahora te viene mal. Cuando te venía bien, tragabas".