Durante la mañana del 15 de abril, Rocio Monasterio visitaba 'Espejo público' para enfrentarse a las preguntas de Susanna Griso. Todo marchaba de forma cordial hasta que la presentadora del programa matinal de Antena 3 explotaba contra la candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid por su posicionamiento con respecto a los Menores Extranjeros no Acompañados, más conocidos como los MENA.

Rocío Monasterio en 'Espejo Público'

"Que una persona que se define como católica practicante hable de 'manadas de MENA'... Los están tratando como animales", criticaba Griso ante una inexpresiva Monasterio. Es entonces cuando la hispanocubana argumentaba que "a la que trataron como un animal fue a la niña, que podría ser su hija o la mía, que rodearon y acosaron", recordando una presunta violación en grupo por parte de unos MENA a una joven de 16 años en el Parque del Oeste en Madrid.

Por su parte, la presentadora, que decidió no continuar con ese hilo y no atribuir a todo el grupo la supuesta agresión sexual, añadió "que podría haber ocurrido con españoles ese mismo mismo hecho". Griso también hizo hincapié con la terminología que se estaba utilizando. "Hablar de 'manadas de MENA' me horroriza, partiendo de que hablar de un MENA tampoco debería ser, ya que son extutelados. ¿Por qué en vez de señalarlos, no facilitan la burocracia?".

A Susana Griso le horroriza que se hable de manadas de menas.

¿Y no que abusen sexualmente o acosen a niñas?

¿Que estén de okupas y hagan la vida imposible a los vecinos?

¿Que se dediquen a la delincuencia?

¿Que no se les devuelva a su país con su familia?pic.twitter.com/5e5jyGXdtX — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) April 15, 2021

El ataque de Monasterio por "el precio de los MENA"

Según Rocío Monasterio, cada MENA costaría 4.700€ a la Comunidad de Madrid (dato de cuya procedencia ha dudado Susanna Griso). "En cualquier caso, es una inversión que se puede aprovechar, porque este país necesita inmigrantes, si luego les damos una opción de trabajo", le ha rebatido la periodista. "Si hemos hecho esa inversión, ¿por qué luego les dejan en la calle?", sentenciaba la presentadora.