Era de esperar que 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' iba a suponer un gran cambio en la historia entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Lo que nadie se esperaba era el impacto tan grande que ha supuesto en la sociedad. El testimonio de Carrasco sobre los presuntos maltratos recibidos por el exmiembro de la Guardia Civil ha reabierto un debate sobre la violencia de género en el que han participado figuras importantes de diferentes sectores.

Susanna Griso

Susanna Griso es una de las últimas en pronunciarse sobre este tema. Aun siendo un documental emitido en Telecinco, la presentadora de 'Espejo público' no ha tenido problema en opinar al respecto. Eso sí, Griso admitió que no podía hablar casi del tema porque no lo había seguido y, además, es un asunto que todavía no se ha abordado en su programa matinal de Antena 3.

El hecho de que hayan intervenido los políticos en este asunto puede haber generado controversia, algo en lo que está de acuerdo Griso: "Lo entiendo porque pienso que ante los hechos juzgados hay que ceñirse a hechos juzgados. Los juicios paralelos siempre son muy problemáticos y más en manos de líderes políticas en campaña electoral", afirmó la presentadora.

"La cultura levanta el ánimo"

Susanna Griso acudió al desfile de Lola Casademunt en Madrid porque considera que es necesario "apoyar a todos los sectores". De hecho, la presentadora de Antena 3 también estuvo hace poco en el concierto de Raphael: "La moda y la cultura son seguras. Todo lo que puedo hacer lo hago porque, además, se agradece en un momento como el actual. La cultura levanta el ánimo".