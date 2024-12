Susanna Griso se creyó que Sofía Cristo iba a concursar en 'GH Dúo': "Me molestó"

Por Alejandro Burrueco Marín |

Las menciones entre cadenas de la competencia están a la orden del día y de la misma manera ha sucedido este martes 10 de diciembre en 'Espejo público', cuando Susanna Griso se ha referido a los rumores del fichaje de Sofía Cristo por 'GH Dúo'. La hija de Bárbara Rey es colaboradora en el programa de Griso, pero ha estado 67 días alejada del magacín, desde que su madre está en el foco mediático por su pasada relación con el rey emérito, hasta que la han entrevistado por las últimas informaciones sobre su familia.

'Espejo público'

"Yo también os echo de menos, en serio. Digo: '", comenzaba Cristo en referencia a la exclusiva de Kiko Hernández en ' Ni que fuéramos Shhh ', con la que afirmaba que ella y su madre participarían en el reality de Telecinco. La presentadora confesó que se lo había creído: "".

"Parece mentira, Susanna, teniendo mi teléfono... Que ya sé que no te gusta escribirme, pero me podrías haber puesto un mensaje", le decía Cristo a Griso al conocer lo que había pensado. De hecho, la presentadora ha ido más allá contando lo que sintió: "Me molestó y dije: 'No puede ser'. Tú pediste tranquilidad y reposo, pusiste delante la salud mental y para mí eso es sagrado y, claro, que fichases por otra cadena era algo que no me casaba, me parecía incomprensible". "Se han dicho un montón de mentiras, yo no he firmado absolutamente nada con nadie", desmentía la DJ.

Sofía Cristo está centrada en otros proyectos

"Tengo muchos proyectos paralelos al corazón, a los temas de adicciones y música, pero no tienen nada que ver con Telecinco", continuaba Cristo negando la relación con la cadena de Mediaset España. "Si yo no he vuelto a 'Espejo' ha sido porque no me veía preparada a nivel salud mental", añadía, afirmando que se está centrando en su carrera musical a nivel internacional.