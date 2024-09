Por Redacción |

El 26 de septiembre de 2024 no era un día sencillo para Sofía Cristo, que visitaba el plató de 'Espejo público', donde habitualmente trabaja como una colaboradora más. Sin embargo, en esta ocasión la DJ debía hacer frente a la última polémica familiar relacionada con su madre, el rey emérito de España y su hermano Ángel Cristo Jr., el responsable de vender las fotos íntimas de Bárbara Rey con Juan Carlos I a una revista extranjera.

Sofía Cristo en 'Espejo público'

"Le veo capaz de cualquier cosa. No me importa.", decía Sofía Cristo, muy dolida por lo que estaba ocurriendo. "Mi madre si no hubiese conocido a esta persona, no se hubiera quedado sin trabajo ni la hubieran vetado durante un montón de años", explicaba la colaboradora de televisión.

"Mi hermano lo único que sabe hacer es sacarnos dinero", añadía la DJ, dejando claro que en España nadie hubiera comprado esas fotografías. "Aquí nadie se atrevería, se ha tenido que marchar fuera, sabéis a través de quién lo ha hecho. Vosotras sabéis todo, pero solo contáis lo que queréis", saltaba Sofía Cristo, muy dolida con Susanna Griso y Gema López.

"Ojalá se pudra en la puta cárcel", zanjaba Sofía Cristo sobre lo que había hecho su hermano. "Mañana no voy a venir porque no tengo ganas", indicaba la tertuliana, levantándose del sofá en el que estaba sentada mientras le echaba en cara a Griso lo que acababa de pasar. "Estáis dando por hecho cosas muy graves. Yo te quiero mucho Susana, o estamos en el mismo barco o me bajo de este barco...", decía enfadada, tras oír cómo se estaba dando a entender que Bárbara Rey era una chantajista.

Lenguaje no verbal

Tras una complicada publicidad, Griso intentaba solucionar las cosas con Sofía Cristo. "Yo te tengo que preguntar y tú me contestas", decía la presentadora. "No me gusta tu lenguaje no verbal, tengo la sensación de que algo que a mí me está doliendo, yo a ti te veo con una sonrisa de 'encima se está mofando de lo que a mí me está pasando'", explicaba Sofía Cristo.