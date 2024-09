Por Joan Centelles Martínez |

Sofía Cristo y Susanna Griso protagonizaron un tenso encontronazo el pasado jueves 26 de septiembre en 'Espejo público'. Tan solo un día después de que salieran a la luz las imágenes íntimas de Bárbara Rey y Juan Carlos I, vendidas a la revista holandesa Privé por el propio Ángel Cristo, la DJ acudía al espacio de Antena 3, del que es colaboradora habitual, para hacer frente a toda la polémica familiar. Pudo expresar su enfado con su hermano por haber revelado las fotografías, afirmando que "ojalá se pudriera en la cárcel", así como defender a su madre. Sin embargo, durante su intervención, la hija de la vedette criticó la actitud de sus compañeros con respecto al delicado tema para ella.

Susanna Griso en 'Espejo público'

Tras varios comentarios con los que no estaba de acuerdo Cristo, como el de que su madre era una chantajista,: "Mañana no voy a venir porque no tengo ganas.".

La cosa se calentó todavía más cuando Cristo pensó que la propia presentadora se estaba burlando de ella: "No me gusta tu lenguaje no verbal (...) te veo con una sonrisa de 'encima se está mofando de lo que a mí me está pasando'", le dedicaba a Griso, lo que hizo que no terminaran bien las cosas entre ellas al finalizar el programa.

Cristo cumplió su advertencia y, un día después del tenso momento, no se presentó al espacio de Antena 3. Es por eso que, para intentar mediar, Griso quiso dedicarle unas palabras al comenzar la sección 'Más Espejo' en el programa de este viernes 27 de septiembre: "Todos le tenemos un cariño inmenso a Sofía, pero no podemos estar especulando sobre el chantaje o la extorsión al rey y a todos los españoles sin preguntarle a ella por este tema", expresaba Griso, que aprovechaba para pedirle disculpas a su colaboradora: "Para mí es muy difícil hacerle las preguntas que le hicimos ayer y lo siento porque sé que le molestó".

"Me mordí la lengua"

"Yo pude hablar ayer por la tarde con ella y estaba un poco más calmada", explicaba por su parte Gema López, que también había tenido algún que otro rifirrafe con la DJ el día anterior. "Es lógico que defienda a su madre, yo haría lo mismo por la mía", continuaba expresando Griso durante la tertulia.

La presentadora hizo mención momentos después a las formas que le echó en cara Sofía Cristo: "Se quejó de mi lenguaje no verbal porque me mordí la lengua cuando dijo que ella no había visto ese dinero", explicaba sobre los supuestos pagos del Estado que compraron el silencio de la vedette. "Evidentemente, ese dinero se lo ha quemado su madre. Ella misma ha reconocido que tenía problemas de ludopatía", zanjaba finalmente la presentadora.