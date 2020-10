Susanna Griso, sobre el susto de José Luis Corcuera: "Está bien, es la segunda vez que le pasa"

'Espejo público' vivió uno de sus momentos más tensos el pasado 15 de octubre. En la entrevista inicial que Susanna Griso realiza a una importante figura, la presentadora acogía a José Luis Corcuera, exministro del Interior durante el Gobierno de Felipe González. Sin embargo, tuvieron que parar la entrevista debido a que el desfibrilador de este se activó, provocando un importante susto en plató.

Susanna Griso informa sobre el estado de salud de José Luis Corcuera

Quedando lo sucedido en eso, en tan solo un susto, 'Espejo público' iniciaba su emisión en la mañana del 16 de octubre con la pregunta sobre el estado de salud de Corcuera. "Le llamé ayer por la tarde", confirmaba la conductora, que se preocupó por su estado de salud tras lo ocurrido en la entrevista, quien confiesa que en un principio se pensó que había un problema con la silla debido a la sacudida tan fuerte que sufrió.

"Fue atendido por los servicios médicos de la casa, se mareó, se fue a ver a su cardiólogo, estuvo un tiempo en reposo, se fue a casa y por la tarde estaba descansando", relata Griso. "Me dijo que estaba bien, recuperado, que es la segunda vez que le pasaba, que había tenido ya un susto importante caminando, haciendo ejercicio físico, pero que esta vez era la primera que le había ocurrido estando quieto".

La importancia del desfibrilador

'Espejo público' ha contado con Héctor Castiñeira, Enfermera Saturada, para hablar de la importancia del desfibrilador automático implantable, también conocido como DAI. "Si no lo tuviera, se hubiese desvanecido, caído al suelo y si no hay un desfibrilador externo...", comentaba el sanitario, que afirmaba que "lo que él tiene actúa cuando hay una situación incompatible con la vida", de modo que, gracias al aparato, Corcuera no sufrió un infarto en directo.