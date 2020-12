Susi Caramelo dará las campanadas en #0 de Movistar+

Hace apenas un año Patricia Conde bromeaba en 'Dar cera, pulir #0' con que #0 no hacía las campanadas porque era algo vulgar y no sigue la línea moderna de la cadena, Movistar ha decidido romper este año con esa "regla no escrita" y dará la bienvenida al nuevo año con un espacio conducido por Susi Caramelo.

Susi Caramelo se tomará las uvas en #0

De cómo serán las campanadas presentadas por la humorista y reportera catalana poco se sabe, tan sólo que Caramelo se comerá las uvas "acompañada de un invitado sorpresa", algo que, viniendo de ella, puede significar literalmente cualquier cosa. De hecho, muchos son los que han jugado a adivinar quién será ese misterioso invitado y hay para todos los gustos.

Este año voy a dar las uvas en Movistar Plus. ¿Quién me acompañará? ¡Hagan sus apuestas! pic.twitter.com/uNcdZBO3i0 — Susi Caramelo (@Susi_Caramelo) December 24, 2020

Otros detalles que tampoco están del todo claros son si el programa será en directo o si, por contra, se grabará con anterioridad y si, como se infiere del mensaje difundido por la propia humorista a través de sus redes sociales, la cadena despedirá el año desde un balcón de la Puerta del Sol como La 1, Antena 3 o La Sexta.

Una noche con mucha competencia

Caramelo lo tendrá muy, muy difícil para destacar desde una cadena tan minoritaria en una noche tan competitiva. A nivel estatal, en La 1, la cadena que más público suele reunir, Anne Igartiburu estará en la Plaza del Sol acompañada de Ana Obregón, mientras que Antena 3, su gran competidora, hará lo propio por séptimo año consecutivo con el dúo formado por Cristina Pedroche (y su misterioso vestido) y Alberto Chicote. La Sexta, por su parte, también repite pareja de presentadores, con Cristina Pardo e Iñaki López despidiendo el año juntos por cuarto vez, mientras que Mediaset, que suele ir bastante por libre, dará la bienvenida al 2021 con Sandra Barneda y Christian Gálvez desde la Isla de Gran Canaria.