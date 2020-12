Cristina Pedroche da otra pista de su vestido para las Campanadas: "Este año voy muy cómoda"

El 23 de diciembre se celebró el último programa de 'El hormiguero 3.0' de 2020, en el que Pablo Motos tuvo como invitada a Cristina Pedroche, una de las presentadoras que dará las Campanadas junto a Alberto Chicote en Antena 3. La colaboradora de 'Zapeando' acudió al programa para hablar sobre cómo estaba llevando los últimos preparativos de la retransmisión, entre ellos el gran misterio que esconde su vestido de Nochevieja. La curiosidad por saber cómo es su traje se ha convertido en toda una tradición año tras año y con ello ha conseguido captar bastante audiencia llegando a acercarse peligrosamente al número de espectadores que ven La 1.

Pablo Motos y Cristina Pedroche en el 'Hormiguero 3.0'

Los modelos que ha llevado la presentadora durante las Campanadas han tenido cada vez más transparencias y han sido diseños más modernos. Sin embargo, Pedroche ha apostado este año por algo completamente diferente: "Este año voy muy cómoda, es todo lo contrario al mono ceñido que traigo. Me puedo sentar con él y si como mucho también puedo entrar en él", desveló la colaboradora de 'Zapeando'. Ser el centro de atención en la noche más importante del año tiene sus ventajas y desventajas, aunque hay mucha gente que le manda cariño y agradece su participación en el evento, pero también ha sido duramente criticada.

La locutora aseguró que no lee las críticas sobre su vestimenta hasta el día siguiente: "Para bien o para mal, el vestido a todo el mundo le genera algo. No leo los comentarios porque si no me tendría que ingresar. Me quedo con lo que me dice mi familia y mi marido", confesó la presentadora. A pesar de todo, Pedroche admitió que de todo lo que habla la gente, lo que más la duele es cuando se meten con el trabajo que hay detrás en cada vestido: "Hay un gran equipo de profesionales que llevan todo un año trabajando para esto, todo está muy pensado".

"Para mí despedir la última noche del año es un regalo"

Alberto Chicote y Cristina Pedroche componen una de las parejas más consolidadas de las Campanadas. Se han convertido en los presentadores principales del evento en Antena 3, siendo este año la séptima vez que participan: "Para mí despedir la última noche del año es un regalo", confesó Pedroche en 'El hormiguero 3.0'. Con la visita de la excolaboradora del programa, el espacio fue lo más visto del día y consiguió su tercer mejor dato de la temporada con un 19% de cuota de pantalla y 3.214.000 de espectadores.

Este es otro ejemplo de la capacidad que tiene la colaboradora de atraer audiencia, algo que Pablo Motos quiso destacar, pues antes de que la presentadora participase en 2014 en las Campanadas, todo el mundo veía TVE: "Ese año no teníamos ningún tipo de pretensión, sólo la de entretener a la gente y tengo que dar las gracias por todo el cariño que me sigue dando tanta gente", agradeció la locutora.