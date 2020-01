Susi Caramelo vuelve a Movistar+ presentando el especial 'Lo de los Goya'

Una de las grandes revelaciones televisivas del año 2019 ya tiene fecha de vuelta. Susi Caramelo, la reportera más conocida y carismática de 'Las que faltaban' vuelve a televisión. Después del final del late show presentado por Thais Villas en Movistar+, la cómica ya tiene nuevo proyecto en mente y sí, lo hará también en la misma plataforma de pago. Está claro que es un filón que era imposible dejar escapar, por ello los responsables de la misma han decidido seguir apostando por ella, pero esta vez con su primer proyecto en solitario que llegará este mes de enero de 2020.

Susi Caramelo

Caramelo conducirá 'Lo de los Goya', un programa especial en el que estará acompañada de los cómicos de 'Ilustres ignorantes' Pepe Colubi y Javier Cansado. De esta forma, la plataforma no ha querido renunciar a que la cómica cubra uno de los photocalls más multitudinarios del cine español y por ello ha decidido que esta viaje a Málaga para estar en la alfombra roja de los Premios Goya 2020 que esta vez se celebran en la ciudad andaluza. Veremos a Susi reencontrarse con esos famosos que ya conoció en su día, cuando trabajaba para el late show de #0.

Precisamente esa será la cadena que emitirá este especial 'Lo de los Goya' que contará con un resumen de lo que más destacado de la alfombra roja, el backstage y en el que se revelarán cotilleos y todo lo que no se ha visto en televisión. Veremos a Susi en su salsa y posiblemente consiguiendo el número de teléfono de más de un famoso que acuda a la ceremonia y es que, tal y como avanza la plataforma: "no será un programa de cine al suo, en realidad será un programa de humor con contenido cinematográfico". El resultado se compactará en este especial de 30 minutos de duración que se podrá seguir en #0 de Movistar+ (dial 7) el martes 28 de enero a partir de las 22h00.

De compras con José Manuel Parada

Está claro que para Susi Caramelo este es uno importante reto, por ello ha decidido contar con la ayuda de un conocido rostro de nuestra pequeña pantalla para que le aconseje en cuanto a vestuario se refiere. José Manuel Parada, presentador de 'Cine de barrio', ha sido el aliado de la reportera para lograr que encuentre el mejor vestido posible. Este ha decidido llevarla a Primark para que allí se haga con el look perfecto para la glamurosa alfombra roja. "¡Vas a cubrir los Goya por primera vez vez. ¿Qué mejor sitio que las rebajas del Primark? En la sección de liquidación hay de todo", exclamaba el presentador en un vídeo compartido por Caramelo, quien confesaba que "me compraré varios y devolveré los que no me ponga".