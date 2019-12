Hugo Silva responde a las críticas a Susi Caramelo: "No me sentí acosado en ningún momento"

Hugo Silva ha salido en defensa de Susi Caramelo tras las críticas recibidas por su último reportaje en 'Las que faltaban'. En un recopilatorio de mejores momentos, la reportera confesaba entre risas que se había masturbado muchas veces pensando en el actor: "Si cobraras por las veces que me he tocado pensando en ti, podrías estar retirado". Él se lo tomó con humor, pero a algunos tuiteros no les gustó la broma y volcaron su descontento en redes sociales.

Susi Caramelo entrevista a Hugo Silva para 'Las que faltaban'

Ahora, el protagonista de 'El Ministerio del Tiempo' no ha tardado en pronunciarse acerca de lo sucedido, declarándose fan de Susi Caramelo y dejando claro que le "encantó" la entrevista. Con un tuit dio por zanjada la polémica aclarando que no se sintió acosado "en ningún momento", enviando de paso un mensaje a los haters: "Cansinos".

Soy fan de @Susi_Caramelo,me encantó la entrevista y no me sentí acosado en ningún momento... lo digo por si a alguien le interesa... CANSINOS — Hugo Silva (@rastacai) December 17, 2019

La reportera respondió agradecida al tuit de Hugo Silva. Más que eso, volvió a lanzar un guiño a su reportaje: "Gracias, Hugo. Aparte de guapo, cabal. ¿Cómo no me voy a masturbar contigo?". Las muestras de apoyo tampoco se hicieron esperar: "¿Hay gente que no sea fan de Susi Caramelo?", se preguntaban algunos tuiteros.

No era la primera vez

No era la primera vez que Susi Caramelo hacía un comentario tan atrevido. En otro de sus reportajes le confesó a Pedro Alonso que con él se había hecho sus "primeras pajas". A pesar de las críticas que también le acarreó aquel comentario, el actor de 'La Casa de Papel' no pudo ser amable: "Que no sean las últimas", respondió con humor.