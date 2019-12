Movistar+ cancela 'Las que faltaban' y prepara un nuevo programa para Susi Caramelo

*En elaboración

. La plataforma ha decidido no renovar por una tercera temporada el espacio que Globomedia (The Mediapro Studio) produce para el prime time de #0 y por ello,. Parece que el rendimiento conseguido por el mismo no ha sido suficiente para los responsables de la plataforma y es que el espacio se despedirá menos de un año después de su estreno, ya que fue lanzado el pasado 15 de marzo de 2019 y dirá adiós el día 15, pero de diciembre.

Susi Caramelo en 'Las que faltaban'

Pero bien, el universo creado por 'Las que faltaban' no se cierra del todo y es que Movistar+ quiere seguir contando con uno de sus rostros. En la segunda temporada sin duda la gran protagonista del espacio feminista ha sido Susi Caramelo. Los reportajes realizados por la cómica se han convertido en el contenido más visto del espacio y es que domingo tras domingo sus piezas han logrado viralizarse en Twitter y Youtube. Por ello no sorprende que Movistar+ esté preparando un nuevo formato en el que ella sea la auténtica protagonista, tal y como adelanta Bluper y ha podido confirmar FormulaTV. La plataforma de pago no está dispuesta a desaprovechar la popularidad que Caramelo ha adquirido en los últimos meses en redes sociales y por ello le ha otorgado su propio espacio.

Nuevo rostro estrella de Movistar+

Por ahora es una auténtica incógnita si Globomedia (The Mediapro Studio) se hará cargo del espacio también o será otra factoría, pero lo que sí adelanta dicho portal es que se quiere potenciar la figura de Caramelo para convertirla en un rostro estrella del canal como David Broncano o Andreu Buenafuente, por ejemplo. Por ello, no sorprendería que en su nuevo proyecto esta realice monólogos y entrevistas como ambos cómicos. Teniendo en cuenta que la forma de hablar con los famosos ha sido lo que la ha llevado al éxito, bien seguro que este aspecto se potenciará en el nuevo proyecto que formará parte de la parrilla de #0 de Movistar+ el próximo año 2020.