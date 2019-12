Susi Caramelo comparte su anécdota más picante con Pedro Alonso: "Me masturbaba pensando en ti"

Susi Caramelo arrasa allá donde va y los premios de Vanity Fair, que coronaban a Antonio Banderas como Personaje del Año, no iban a ser menos. La reportera de 'Las que faltaban' se movió entre las celebrities como pez en el agua y volvió a dejar una serie de momentazos cómicos para el recuerdo, como su esperado encuentro con Isabel Preysler y una tórrida anécdota adolescente con el actor Pedro Alonso.

El abrazo entre Susi Caramelo y Pedro Alonso

En cuanto el protagonista de 'La Casa de Papel' se acercó a su micrófono, Susi lo tuvo claro: "Yo a ti te tengo más calado", reconocía con ojos de admiración. Berlín, al menos hasta ese momento, no sabía con quién hablaba: "¿Tú quién eres?". Hechas las presentaciones, la reportera le lanzó una confesión de lo más peculiar.

"¿Sabes que yo estaba enamoradísima de ti de pequeña?", explicó Susi, fan de la película "Alma gitana" protagonizada por el actor gallego. "Estabas buenísimo, me tenías to' loca. Yo me masturbaba pensando en ti de niña. Lo hacía contigo y con David Summers de Los Hombres G", explicó sin pelos en la lengua. Ante las carcajadas del entrevistado, Susi le dio gracias por sus "primeras pajas". "Que no sean las últimas", respondió él jocoso.

Preysler y Caramelo

Tras acompañar a su hija Tamara Falcó en la final de 'MasterChef Celebrity', Isabel Preysler se dejó ver en el evento de Vanity Fair y, por supuesto, atendió las preguntas de Susi. "Usted y yo tenemos el mismo don: las dos tenemos un cutis privilegiado. ¿A usted le pasa como a mí que se da cuenta de que va cumpliendo años cuando ve a sus amigas de toda la vida y ves que están hechas una mierda?", exclamó la reportera. "Yo siempre las veo y me gustaría estar como ellas", respondió la socialite.