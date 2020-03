Susi Caramelo se vuelve viral con un tronchante vídeo sobre la cuarentena: "No hagas deporte, no seas cabrona"

Han pasado ya más de dos semanas desde que el Gobierno decretara el estado de alarma ante la amenaza del coronavirus. Ello ha conllevado que la población quede confinada en sus casas, a la espera de minimizar contagios. Para unos, el estar tanto tiempo encerrado está siendo una bendición, ya que ha encontrado el momento perfecto para hacer eso que tanto ansiaba y que antes nunca podía: ponerse en forma. Para otros, está siendo un poco más durillo, por lo que Susi Caramelo ha decidido amenazarles la cuarentena y lo ha hecho, precisamente, con un vídeo en el que utiliza a ese primer grupo de "beneficiados".

Por favor un poquito de solidaridad. pic.twitter.com/sFFtGCGUyi — Susi Caramelo (@Susi_Caramelo) March 27, 2020

"Deberíamos ser todas solidarias las unas con las otras. Yo, por ejemplo, me he propuesto no hacer nada de deporte durante estos días. No quiero estar más buena cuando esto acabe, me parece algo abusivo", anuncia la humorista en su vídeo, el cual termina con un llamamiento a su petición solidaria: "Así que espero que te unas a mí y que, por favor, te quedes en casa, pero sin hacer nada, no seas cabrona. Que hay cada zorra por ahí que se está poniendo de buena...", se escucha por lo bajini al terminar.

El vídeo ha sido todo un éxito en redes, en el que acumula más de 14 mil me gusta. Además, se ha hecho habitual entre los grupos de WhatsApp, que siempre agradecen algo que quite hierro al asunto y nos saque una sonrisa en tiempos en los que la pena y la tragedia han anidado en nuestras vidas. También ha tenido algún que otro comentario negativo, pero el discurso está hecho en tono de humor, sin querer menospreciar a aquellos que sí hacen ejercicio o decir que lo ideal es estar en forma o tener un cuerpo 10.

Para los que sí quieran hacer ejercicio

De hecho, para los que sí quieran hacer ejercicio, la red les brinda un mundo enorme de posibilidades. Una de las más conocidas es la de Patri Jordán, a quien pudimos ver concursando en 'Bailando con las estrellas'. De hecho, quedó en segunda posición, por detrás de David Bustamante. La joven, se hizo muy conocida por emprender Gym Virtual, una página en la que hay rutinas y distintos vídeos de ejercicios.