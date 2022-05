La primera semifinal del Festival de Eurovisión 2022 concluyó la noche del martes 10 de mayo con la clasificación de Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Noruega, Grecia, Ucrania, Moldavia y Países Bajos de cara a la final que tendrá lugar el sábado 14 de mayo. Como es habitual, los diez afortunados tuvieron ocasión de charlar brevemente en una rueda de prensa posterior en la que, además de descubrir en qué mitad de la final actuarían, Ucrania estuvo muy presente a través de mensajes muy importantes que lanzaron tanto las representantes de Islandia como la de Lituania.

El trío Systur, representantes de Islandia en Eurovisión, en la rueda de prensa tras la primera semifinal

El trío Systur, representantes de Islandia, tuvieron la oportunidad de explicar el porqué de su insistencia en defender los derechos de las personas trans, con Sigga como portavoz: "mi hijo es transgénero. No me di cuenta hasta que salió del armario". "Algunas personas no conocen este tema y no queremos juzgarlas. Solo queremos expandir el amor y, como padres, amar a nuestros hijos incondicionalmente y dejarlos ser libres para expresarse con el género del que sientan", añadía la artista, quien manifestó que, tanto para ella como para sus hermanas, pasar a la final "significa el mundo", puesto que "nos centramos en llevar el mensaje de la canción, traer esperanza a la gente que sufre y que no es libre, que está pasando por tiempos difíciles, como Ucrania; y a todos los que han sufrido por el Covid". "Hay esperanza, debemos permanecer unidos y mantener el nombre Ucrania bien alto para no permitir que los medios normalicen la guerra", añadía la cantante, despertando un gran aplauso entre los presentes.

Monica Liu, representante de Lituania, tuvo igual de presente el sufrimiento del pueblo ucraniano en su intervención: "Por favor, no olvidemos que hay guerra en Ucrania. Apoyémoslos, donad dinero. La atención también es importante. Nos necesitan". Un mensaje que la artista lanzó después de compartir su orgullo por pasar a la final con una canción en lituano, algo que muchos habían tratado de quitarle de la cabeza "porque no la iban a entender, pero yo estaba muy segura y esto lo ha confirmado. Estoy muy orgullosa y quiero que los lituanos también los estén". Asimismo, la rueda de prensa contó con la intervención del líder del grupo ucraniano Kalush Orchestra quien explicó cómo lograban mostrarse tranquilos sobre el escenario a pesar de lo que estaba sufriendo su país: "entendemos que tenemos que estar totalmente concentrados, porque estamos aquí para demostrar que la cultura y la música ucranianas existen, están vivas y tienen una firma muy bonita y muy especial, y nos enfocamos en este propósito".

"Estoy listo para la final"

Las representantes de Lituania y Portugal en la rueda de prensa tras la primera semifinal de Eurovisión 2022

Aunque todos se mostraron entusiasmados por poder actuar en la final, la alegría fue mayor para la representante de Armenia, Rosa Linn, cuyo país llevaba sin superar la primera fase desde Eurovisión 2017. "Soy una gran patriota de mi país y no puedo expresar cuan orgullosa me siento ahora", confesaba la arista, quien había perdido recientemente a su abuelo y a su tía y, dado que además "estamos viviendo tiempos terribles", se mostró radiante por el hecho "de llevar felicidad a mi gente". Asimismo, Linn vivió en el escenario en breve momento de "pánico" cuando trató de retirar una cortina de papel para dar la cara al público, algo que logró en el segundo intento, y de lo que pudo hablar en la rueda de prensa: "fue raro. No pasó durante los ensayos, pero tienes que hacer lo que te toca. Soy una profesional y mi corazón no se detuvo ni por un momento".

Por su parte, S10, representante de Países Bajos, aclaró el motivo por el cuál se había notado una gran emoción en su voz en el último tramo de su canción. "Aunque digo que tienes que aceptar toda tu tristeza, quizás a veces no he aceptado la mía propia y lo sentí en el escenario, así que me emocioné un poco", reconoció la artista, quien "me siento muy aliviada y muy orgullosa de mí misma, pero también de toda la gente que ha hecho que esto pase". En el caso de Maro, la cantante de Portugal, el contagio de Covid entre sus acompañantes había hecho peligrar que actuaran juntas, algo que finalmente no sucedió: "ayer cuando ensayamos y supimos que todo estaba bien, que lo haríamos juntas, fue tan increíblemente especial, que pasar hoy a la final es una gran alegría". Dicho sentimiento también estaba presente en el representante de Suiza, Marius Bear, quien recordó el "hate" que había soportado y que había provocado en él, de hecho, "una enorme presión sobre mis hombros" que, al lograr clasificarse, "se ha ido y estoy listo para la final".