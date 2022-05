El Festival de Eurovisión 2022 por fin alcanzó su semana grande, comenzando por una primera semifinal que se pudo disfrutar a través de La 1 la noche del martes 10 de mayo. La cita reunió a diecisiete de los cuarenta países participantes, con el fin de que defendieran sus respectivas candidaturas para obtener una de las diez plazas disponibles de cara a la gran final del 14 de mayo. Un reto que, al concluir la gala, lograron alcanzar los artistas de Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Noruega, Grecia, Ucrania, Moldavia y Países Bajos, mientras que Albania, Letonia, Eslovenia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca y Austria no consiguieron clasificarse.

Los presentadores de Eurovisión 2022 anuncian a los clasificados de la primera semifinal

Ronela, representante de Albania con "Sekret" fue la encargada de estrenar oficialmente el escenario de Turín al ser la primera en actuar, lo cual no evitó que la artista quedara fuera de la competición junto a Citi Zeni y "Eat your salad", de Letonia; LPS y "Disko", de Eslovenia; Intelligent Music Project y su "Intention", de Bulgaria; el "Guilty Pleasure" de Mia, representante de Croacia; Dinamarca, de la mano de Reddi y "The show"; y el dúo LUM!X y Pia María cuyo "Halo", canción de Austria, también quedó fuera de la competición.

Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan, como presentadores del festival, fueron los encargados de ir anunciando a los afortunados que, gracias a los votos de la audiencia eurovisiva, lograban colarse en la final. Una lista que, como ellos mismos recalcaron, se dio a conocer en orden aleatorio, comenzando por Suiza, con Marius Bear y "Boys Do Cry": Armenia, de la mano de Rosa Linn y su "Snap"; el trío Systur y su canción de "Með Hækkandi Sól", de Islandia; Lituania, con Monica Liu y "Sentimentai"; el "Saudade" de Maro y Portugal; los misteriosos Subwoolfer, de Noruega, con "Give that wolf a banana"; Grecia, con su artista Amanda Georgiadi Tenfjoord y "Die Together"; Ucrania, gracias al ritmo de Kalush Orchestra y "Stefania"; Zdob şi Zdub & Advahov Brothers, representantes de Moldavia, con su "Trenule?ul"; y Países Bajos, con S10 y la canción "De diepte".

¿Quién pasará en la segunda semifinal?

Los diez escogidos por el público en esta primera semifinal se suman así a los Big Five en la final del sábado 14 de mayo: Alemania, con Mali Harris y su "Rockstars"; España, con Chanel Terrero y "SloMo"; Francia, representada por Alvan & Ahez y "Fulenn"; Reino Unido, con Sam Ryder y su canción "Space Man"; e Italia, país anfitrión del certamen este 2022, con Mahmood y Blanco, al ritmo de "Brividi". Tan solo dos días después de esta cita, la noche del jueves 12 de mayo, dieciocho serán los países que lucharan por los otros diez puestos de la gran final, comenzando por Finlandia, a la que seguirán Israel, Serbia, Azerbaiyán, Georgia, Malta, San Marino, Australia, Chipre, Irlanda, Macedonia del Norte, Estonia, Rumanía, Polonia, Montenegro, Bélgica, Suecia y República Checa, país encargado de poner el punto final.