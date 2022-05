El 5 de julio de 2021 recibíamos la triste noticia del fallecimiento de Raffaella Carrà, una de las grandes artistas y de las que mejor buen ambiente sabía transmitir en todas sus actuaciones. Justamente, acababa de ganar Italia Festival de Eurovisión 2021 y por tanto la próxima edición se celebraría en su país, por lo que muchos esperábamos un homenaje que se ha producido en la primera semifinal.

Los presentadores de Eurovisión 2022 bailan al ritmo de Raffaella Carrà

Festival de Eurovisión 2022 ya ha arrancado en Turín y el 10 de mayo ha tenido lugar la primera semifinal, en la que se clasifican 10 de 17 países que participan en esta parte. Una vez habían actuado todos estos representantes y mientras se estaba votando para seleccionarse, Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan, los presentadores de la gala, han advertido que, aunque hayan bailado mucho, todavía hay más por bailar, dando arranque a este efímero homenaje.

Pausini confesaba el hecho de que Carrà había sido la responsable de inspirarla para convertirse en artista, después de ver a una "gran estrella italiana, de media melena rubia, conocida en media Europa". Además, se trataba de una cantante que siempre lleva consigo algo garantizado: nos traslada inmediatamente a "Fiesta time". En ese momento, el escenario se llenaba de nuevo de bailarines y las luces lo inundaron de colores al mismo tiempo que sonaba por todo lo alto el popular tema de la italiana ·Fiesta", en su versión española, mientras los tres presentadores también lo daban todo durante unos instantes.

He aquí el tributo a la grandisima RAFAELLA CARRÀ FIESTA #Eurovision pic.twitter.com/pWOrbdrm4m — Laura Pausini Charts (@PausiniCharts) May 10, 2022

Unas reglas que seguir

La brevedad del homenaje no pasó desapercibido para la audiencia. Sin embargo, la respuesta de su corta duración la dio Pausini el día antes de la semifinal, durante la rueda de prensa, en la que confesó que "fui la que propuso hacer un tributo a la única y gran Raffaella Carrà". "Tenemos un horario que seguir, porque he descubierto ahora que Eurovisión no es como San Remo, donde puedes poner una lista de cosas que quieres: aquí tienes unas reglas que siempre son iguales, año tras año", confesaba la presentadora, al hablar de la posibilidad de honrar a su paisana, y que podría ser la razón por la que el gesto durante la primera semifinal hacia la artista habría ocupado tan poco tiempo en la gala.