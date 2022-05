La noche del martes 10 de mayo, Eurovisión 2022 estrenó oficialmente su escenario ante los espectadores en su primera semifinal, emitida en La 1 de Televisión Española. En ella, diecisiete países competían por conquistar a la audiencia para conseguir uno de los diez puestos disponibles en la final del 14 de mayo, tras lo cual los afortunados acudieron a la rueda de prensa posterior en la que conocieron, de manos de la suerte, en qué mitad actuarían durante la cita que tendría lugar cuatro días más tarde.

Los representantes de Suiza, Armenia, Islandia, Lituania y Portugal fueron los primeros en aparecer en la rueda de prensa posterior a la semifinal, siguiendo el orden aleatorio en el que se habían dado a conocer durante la cita musical a aquellos que habían logrado un puesto en la gran final. Fue entonces cuando Marius Bear, Rosa Linn, el trío Systur, Monica Liu y Maro eligieron una de las papeletas que determinarían en qué mitad actuarían: tan solo las terceras y la cuarta representantes actuarían en la segunda parte, mientras que el resto lo haría en la primera mitad.

A continuación, llegó el turno del resto de clasificados, que llegaron, al igual que sus predecesores, en el mismo orden en el que habían sido anunciados: Noruega y sus Subwoolfer; Grecia y Amanda Georgiadi; Ucrania y el grupo Kalush Orchestra; Zdob şi Zdub & Advahov Brothers de Moldavia y Países Bajos con su representante S10. En esta ocasión, ocurría lo mismo que con el resto de compañeros de la misma semifinal: tan solo Grecia y Moldavia actuarían en la segunda mitad de la final, mientras que Noruega, Ucrania y Países Bajos lo harían en la primera parte de la esperada cita, cuyos puestos definitivos para cada país se conocerán tras la celebración de la segunda semifinal que se celebra el jueves 12 de mayo, en la que se conocerán los otros diez países que completarán la lista de competidores por el micrófono de cristal.

Here's where tonight's qualifiers will perform on Saturday:



Switzerland ???????? 1st Half

Armenia ???????? 1st Half

Iceland ???????? 2nd Half

Lithuania ???????? 2nd Half

Portugal ???????? 1st Half

Norway ???????? 1st Half

Greece ???????? 2nd Half

Ukraine ???????? 1st Half

Moldova ???????? 2nd Half

Netherlands ???????? 1st Half pic.twitter.com/Kdlflc7k7C