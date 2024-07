Telecinco augura su resultado de audiencias frente a la final de la Eurocopa programando 'Titanic'

Por Sergio Navarro |

La Eurocopa 2024 está cosechando unos datos de audiencia estratosféricos. Las continuas victorias de España y su merecido paso de fase en fase, está haciendo que la euforia crezca y nadie quiera perderse ninguno de sus partidos.

La Selección Española, en la Eurocopa 2024

El último ejemplo es el de la semifinal de España-Francia, celebrada el martes 9 de julio, que reunió a más de 11,5 millones ante sus pantallas y cosechó un 71,7% de cuota de pantalla. Esto hace que, puesto que con la habitual ya saben que bajarán considerablemente sus datos.

En el caso de Telecinco, la cadena ya anunció que esta semana no habría 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', precisamente para no "desaprovechar" una gala enfrentándola a la gran Final, que va a acaparar todas sus miradas. Eso sí, ahora acaba de anunciar qué contenido ofrecerá en su lugar: "Titanic".

A ver qué dato hace...

Tras su último pase en julio de 2023, hicimos un recopilatorio de las audiencias y observamos que sus emisiones en Telecinco han ido teniendo cada vez una acogida menor, no llegando ni al millón de espectadores ni al 10%. ¿Será este el pase de 'Titanic' que peor audiencia histórica haga?