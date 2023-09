Telecinco cancela 'Cuentos chinos' definitivamente y lo sustituye por resúmenes de 'GH VIP'

Por Almudena M. Lizana / Héctor Alabadí |

Tras tres semanas de emisión, Telecinco ha decidido no dar más oportunidades a 'Cuentos chinos', el programa presentado por Jorge Javier Vázquez que pretendía competir contra Pablo Motos y 'El hormiguero' en la franja del access prime time, aunque sin mucho éxito, ya que incluso en el estreno las hormigas doblaban el debut del formato producido por La Fábrica de la Tele

", anunciaba el gabinete de comunicación de la cadena de forma repentina en la tarde del 28 de septiembre de 2023. Un movimiento bastante sorprendente por parte de Telecinco si tenemos en cuenta que de forma habitual nunca se pronuncian de tan tajantemente de una cancelación.

Respecto a lo que va a ocurrir con la franja que deja ahora libre Jorge Javier Vázquez, FormulaTV ha podido saber en exclusiva que Telecinco colocará resúmenes de 'GH VIP 8' en el access prime time, dando así más protagonismo al reality de celebrities producido por Zeppelin TV.

En definitiva, diez programas son los que ha aguantado Jorge Javier Vázquez y sus "cuentistas", como él llama a sus colaboradores, como antesala de la oferta estelar del prime time. Si nos fijamos en los datos de audiencia del formato, observamos que la cuota media de emisión en estas diez entregas ha sido de un 7% con 912.000 espectadores, por debajo de la media habitual de la cadena y convirtiéndose en un lastre para la emisión que iba después.

El 27 de septiembre de 2023, Jorge Javier Vázquez ya escribía en su blog para Lecturas lo mucho que le estaba costando "la vuelta al cole". "Cuando escucho a Shakira pienso que qué gusto que una mujer tan aparentemente exitosa como ella sea capaz de verbalizar una realidad tan prosaica. Así estoy yo ahora. Intentando que no me arrastre la marea. Sobreviviendo. Protegiéndome para que la realidad no me aplaste. Jugando a imaginar que vendrán tiempos mejores que los actuales, donde conviven demasiada incertidumbre e incluso aburrimiento. La vuelta al cole está resultando cuando menos, complicada", redactaba el presentador de televisión.