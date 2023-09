Jorge Javier Vázquez valora la "complicada vuelta al cole" con 'Cuentos chinos': "Estoy como Shakira"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Jorge Javier Vázquez solo lleva algo más de dos semanas al frente de 'Cuentos chinos' y el programa ya ha sufrido un varapalo: ha pasado de emitirse de lunes a jueves a alcanzar solo hasta los miércoles para no arrastrar en sus malas cifras de audiencias a 'GH VIP'. El presentador de televisión ha querido valorar, a través de su colaboración en la revista Lecturas, los resultados de estas primeras entregas, que no remontan a pesar del constante flujo de nuevos colaboradores.

Jorge Javier Vázquez en 'Cuentos chinos'

En esta publicación comenta. Cuenta que "esta tirado en el sofá" mientras ve a Ana Rosa Quintana en ' TardeAR '. En el programa Miguel Ángel Nicolás tilda de "pesada" a Shakira por su nueva canción, pero para Jorge Javier Vázquez, es un disfrute escuchar a la cantante porque para él representa a

El presentador del programa de la Fábrica de la Tele se ve reflejado en la colombiana y así lo expresa en su texto: "Así estoy yo ahora. Intentando que no me arrastre la marea. Sobreviviendo. Protegiéndome para que la realidad no me aplaste". Además, confiesa que está esperando a que esta mala racha termine: "Jugando a imaginar que vendrán tiempos mejores que los actuales, donde conviven demasiada incertidumbre e incluso aburrimiento. La vuelta al cole está resultando cuando menos, complicada".

Da la razón a Ana Rosa Quintana

Mientras que el comunicador lucha "para que la monotonía no se cuele por las rendijas de casa", continuaba atento a lo que decían en 'TardeAR'. Algunos colaboradores defendían que Gerard Piqué no dejaría a Clara Chía que se comiese la mermelada, pero según el presentador, tuvo que llegar Ana Rosa Quintana para poner un poco de sensatez. La periodista, defendía que a los hombres se les pillan las deslealtades por dejarse "un pendiente en el coche o por un pelo en la chaqueta".