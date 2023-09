Isa Pantoja se incorpora a 'Cuentos chinos' como colaboradora

Por Beatriz Prieto |

'Cuentos chinos' arrancó su tercera semana de vida con la visita de Isa Pantoja al plató el lunes 25 de septiembre, para hablar de su boda con Asraf Beno el mes que viene. Una ceremonia en la que Jorge Javier Vázquez ejercerá el papel de padrino y sobre la que ambos pudieron hablar antes de desvelar que la hija de Isabel Pantoja se incorporaba como colaboradora al programa.

Jorge Javier entrevista a Isa Pantoja en 'Cuentos chinos'

, desveló el presentador, tras saludar a su invitada, quien admitió que "no está siendo nada fácil". Asimismo, Pantoja confesó que "a día de hoy, puedo decir, porque es lo que pienso, que mi madre no va a venir": "No me ha dicho nada, hace tiempo pensaba que sí. Pero". El catalán aprovechó para dejar claro que, si la tonadillera "decide ir a tu boda y".

"Siempre le voy a estar agradecida. Otra cosa es que me duela que no venga, porque quiero que esté en un momento tan bonito, que yo estoy en los momentos importantes", declaró Pantoja. De hecho, la invitada dejó claro que no quería "juzgarla como madre" y aseguró que respetaba la decisión de la artista: "Sus razones tendrá y yo las respeto, pero me gustaría que estuviera. Ya más no puedo hacer". No obstante, Pantoja también confirmó que su prima Anabel Pantoja acudiría a la cita con su novio, al que aún no conocía, y también estaría allí Lydia Lozano, quien sumaba una nueva boda tras la de Kiko Hernández.

¿La "sustituta" de Bárbara Rey?

En los últimos segundos de la entrevista, el presentador comunicó que su acompañante "se une al equipo de 'Cuentos chinos' como cuentista". "El título te viene que ni pintado", bromeó el catalán, algo con lo que coincidió Pantoja, agradecida con el programa "por darme esta oportunidad y seguir confiando en mí". La hija de Isabel Pantoja se sumaba así al extenso equipo del programa, una semana después de que se diera a conocer que, finalmente, Bárbara Rey no sería una de sus colaboradoras.