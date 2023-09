Por Beatriz Prieto |

'Cuentos chinos' alcanzó su octava emisión la noche del lunes 25 de septiembre, en Telecinco, con un arranque que abordó la misa en honor de María Teresa Campos. Para ello, el programa contó con la intervención en directo de Belén Esteban y Lydia Lozano, con quienes Jorge Javier Vázquez tuvo ocasión de charlar ante las cámaras por primera vez desde que abandonara 'Sálvame'.

Jorge Javier habla con Belén Esteban y Lydia Lozano de la misa por María Teresa Campos en 'Cuentos chinos'

"Tenemos a nuestra compañera Natalia Lombardo en compañía de dos personas:", saludaba el presentador. Vázquez añadió que ", de una auténtica maestra de esto a lo que nos dedicamos, de la televisión", algo con lo que sus excompañeras se mostraron de acuerdo.

"Ha sido una misa muy bonita. Me he emocionado mucho cuando ha hablado su nieta Carmen y he llorado mucho cuando ha cantado Miguel Poveda", confesó Esteban, antes de confesar que "me alegra mucho saludarte, Jorge. La pena es saludarnos en estos momentos, pero es lo que hay". Asimismo, la excolaboradora recordó el discurso de Terelu Campos, en el que repasó la trayectoria de su madre, como parte de una misa de la que Lozano elogió que hubiera sido un "homenaje celebrado con tanto cariño", al igual que "muy bien organizado".

Mucha nostalgia

"Jorge, yo te he echado de menos, porque me acuerdo que siempre decías que, desde pequeño, te criaste con la Campos", añadía la excolaboradora, para después celebrar, en cierto modo, que Vázquez no hubiera ido a la cita "por trabajo, que eso es maravilloso". La conexión dio pie incluso a que Esteban pidiera al cámara que enfocasen a la también excolaboradora de 'Sálvame', Pilar Vidal, momento en el que Vázquez bromeó con el hecho de que "no la saques mucho, que está en otra cadena", dado el fichaje de la periodista por 'Espejo público'.

"Belén, Lydia, ahora que os veo, me doy cuenta de lo que os echo de menos", confesaba el presentador, mirando a cámara. "Y nosotras a ti. A ti y a todo el equipo", respondía Esteban, quien destapó un tatuaje con el mote "la patrona" que se habría hecho a raíz de su gira por América con Netflix. "Creo que este viaje que hemos hecho juntas nos ha perjudicado un poco más", comentó Lozano, con humor, en una conversación que, aunque breve, despertó en muchos espectadores la añoranza por 'Sálvame'.