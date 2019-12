Telecinco enfrenta 'Got Talent España' a 'La Voz Kids' el viernes 13 de diciembre

Cuando creíamos que los movimientos en las parrillas de los principales cadenas habían terminado tras una intensa semana de cambios y sorpresas, Telecinco ha anunciado una importante novedad en su prime time que prácticamente nadie esperaba. Este viernes 13 de diciembre, la cadena emitirá la última semifinal de la quinta edición de 'Got Talent España'. El espacio producido por Fremantle está a punto de cerrar una de sus temporadas más vistas pero antes de despedirse estrenará día de emisión en la que es su última noche clasificatoria para la gran final de la temporada.

Santi Millán y el jurado de 'Got Talent España'

De esta forma, Telecinco emitirá la cuarta y última semifinal el viernes 13 de diciembre y la gran final el lunes 16 del mismo mes. Ese día, la audiencia elegirá de forma gratuita mediante la app oficial del espacio el nombre del vencedor de esta quinta edición. El programa por tanto se enfrentará a 'La Voz Kids' el viernes y es que el talent show producido por Boomerang para Antena 3 ha cambiado de día. ¿La razón? Esquivar la a 'GH VIP: Límite 24 horas', que cambió de día para intentar dañar la recta final del programa que conduce Eva González cada semana. Atresmedia reaccionó y reubicó el espacio en una noche aparentemente más sencilla, algo que finalmente no es así.

Y es que para 'La Voz Kids' será más difícil brillar al tener que competir contra otro talent show contra el que ya perdió semanas atrás. Ahora, la duda surge en saber si este movimiento ha sido premeditado por parte de Telecinco para dañar a cualquier precio el espacio de Antena 3. Pues lo cierto es que no y es que, tal y como ha podido saber FormulaTV, la emisión de 'Got Talent' el viernes 13 está prevista desde hace ya varias semanas. La complejidad de producción de un espacio así no permite que pueda modificarse la fecha de un directo con poca antelación, por lo que esta vez el movimiento de Telecinco no ha sido intencionado para dañar a 'La Voz Kids'. Pese a ello, la casualidad ha hecho que los dos programas se terminen enfrentando en la misma noche.

'Got Talent', el gran éxito de Telecinco

El espacio conducido por Santi Millán y producido por Fremantle es una de las grandes bazas de la temporada en Telecinco. El talent show está completamente consolidado en el prime time de Mediaset y es que tras conseguir la mejor fase de audiciones de la historia en cuanto a share se refiere, y la más vista en tres años, los directos están funcionando especialmente bien. La segunda semifinal emitida el pasado lunes 2 de diciembre logró reunir a 2.373.000 espectadores de media y un 24% de share, superando ampliamente a la oferta de Antena 3 ("El bar"), que reunió a 1.081.000 espectadores y un 9,3% de cuota media. En definitiva, junta a 'GH VIP' se ha afianzado como uno de los espacios con mejor recorrido del grupo.