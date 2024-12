Telecinco ya promociona 'La isla de las tentaciones 8'

Por Redacción |

Telecinco ya calienta motores para el estreno de la octava edición de 'La isla de las tentaciones', el reality show producido por Cuarzo Producciones que pone a prueba a distintas parejas en una isla paradisíaca, separando a los enamorados y mezclándolos con solteros y solteras que están dispuestos a tentar a todos los participantes del programa.

'Rumbo a la isla de las tentaciones'

Con siete ediciones ya a sus espaldas, la cadena principal de Mediaset España ya ha arrancado la promoción de la octava temporada. Como suele ser habitual en las últimas ediciones,para conocer algunas de las parejas que se han presentado al casting, además de a los solteros y solteras que viajarán a República Dominicana.

En esta ocasión, Mediaset España ya ha lanzado un vídeo promocional de su plataforma OTT, indicando que los especiales de 'Rumbo a la isla de las tentaciones' se estrenarán próximamente, por lo que es probable que el reality show llegue a Telecinco a principios de 2025, tal y como ocurrió en la séptima temporada, que arrancó a finales de enero.

Rodada hace meses

A principios de septiembre de 2024, Sandra Barneda, presentadora del programa, anunciaba que empezaban las grabaciones del programa. La conductora compartía un vídeo en sus redes sociales mostrando cómo volaba hasta Santo Domingo y cómo aprovechaba el vuelo para devorar una novela. Algo más de un mes después, Barneda comunicaba también que había finalizado el rodaje. "He estado un mes en República grabando y vuelvo con muchas ganas y muchos propósitos. Ya sabéis que no me es permitido contaros nada de lo que sucede en la próxima temporada, pero os puede decir que promete, que promete mucho", cebaba la presentadora.